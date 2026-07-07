Европейский банк выделит Киеву 50 миллионов евро на спасение "Киевтеплоэнерго"

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность предоставления столице кредита в размере до 50 миллионов евро. Финансовые средства будут направлены на поддержку ликвидности коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении банка.

Окончательное утверждение этого инвестиционного проекта намечено на 22 июля 2026 года.

Ссудные средства должны полностью покрыть острые потребности коммунального предприятия в ликвидности, включая текущие операционные и ремонтные расходы. Кроме того, финансирование поможет компенсировать временные потери доходов и покрыть дополнительные расходы, возникшие в результате военных действий.

Учитывая высокие риски безопасности, кредитные обязательства будут частично обеспечены гарантией Европейского Союза на покрытие первых убытков.

Главной целью финансирования является поддержание стабильного и бесперебойного теплоснабжения столичных школ, детских садов, больниц, жилых массивов и коммерческих предприятий.

Также выделенные средства поддержат внутреннюю генерацию электроэнергии для нужд Киева и общей энергосистемы страны.

В ЕБРР особо подчеркивают, что в настоящее время система централизованного отопления столицы работает в условиях повышенной нагрузки, что связано с большим количеством внутренне перемещенных лиц, нашедших убежище в городе.

Сам проект является составляющей более широкой программы ЕБРР по обеспечению устойчивости и источников средств к существованию. Среди прочего, инициатива содержит пункты развития и расширения спектра городских услуг для украинских ветеранов и членов их семей.

Напомним, КП "Киевтеплоэнерго" планирует использовать финансирование Европейского банка реконструкции и развития для закупки, монтажа и ввода в эксплуатацию когенерационных установок в Киеве.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице уже завершили строительство новых объектов распределенной когенерации мощностью около 60 МВт, а свыше 100 МВт находятся в работе. В целом в этом году Киев планирует получить около 200 МВт дополнительной когенерационной мощности.