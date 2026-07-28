Парковочный сбор пополнил местные бюджеты на 112,4 млн грн: регионы-лидеры по уплате

В январе-июне 2026 года в местные бюджеты поступило 112,4 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств. Это на 11,1% (или на 11,2 млн грн) больше показателя аналогичного периода прошлого года, который составил 101,2 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Регионы-лидеры по объему оплаты

Наибольшие суммы сбора перечислили плательщики следующих областей:

Одесская - 39,2 млн грн;

Львовская - 30,2 млн грн;

Днепропетровская - 27,1 млн грн;

Ивано-Франковская - 4,7 млн грн.

Поскольку сбор относится к местным налогам, 100% денежных средств остаются в общинах. Их направляют на развитие транспортной инфраструктуры, обустройство автостоянок и повышение безопасности дорожного движения.

Льготы и требования к паркоместям

Как отметили в ГНСУ, законодательство предусматривает освобождение от сбора для участков, отведенных под безвозмездную парковку автомобилей водителей с инвалидностью или тех, кто их перевозит.

На специально оборудованных или отведенных площадках действуют следующие правила:

доля льготных мест должна составлять не менее 10% от общего количества (но не менее одного места);

площадки обязательно обозначаются соответствующими дорожными знаками и разметкой.

Кто являются плательщиками сбора

Плательщиками парковочного сбора являются юридические лица, их филиалы и физические лица - предприниматели, которые по решению органов местного самоуправления организуют и осуществляют деятельность по обеспечению парковки на площадках для платной парковки и специальных автостоянках.

Напомним, в январе-мае 2026 года в местные бюджеты Украины поступило 97 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств. Это на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.