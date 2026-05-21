Парковочный сбор принес бюджетам 73,5 млн грн: какие области стали лидерами

Парковочный сбор принес бюджетам 73,5 млн. грн. / Shutterstock

В январе-апреле 2026 года налогоплательщики уплатили в местные бюджеты 73,5 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНС.

Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поступления составили 65,5 млн. грн.

Наибольшие поступления от парковочного сбора зафиксировали в следующих регионах:

  • Одесская область - 27,1 млн грн;
  • Львовская область - 19,5 млн грн;
  • Днепропетровская область - 16,7 млн грн;
  • Ивано-Франковская область - 3,8 млн грн.

Сбор за парковочные места платят не водители, а операторы парковок — юридические лица, их филиалы и физические лица-предприниматели.

Базой налогообложения является площадь земельного участка, выделенного для организации парковки, а также площадь коммунальных гаражей, стоянок и паркингов, построенных на средства местных бюджетов.

Ставки сбора устанавливаются местными советами. В 2026 году максимальный размер составляет до 0,075% от минимальной заработной платы за 1 кв. м площади, или до 6,49 грн. за квадратный метр.

Рост поступлений означает увеличение доходов местных бюджетов, поскольку средства от парковочного сбора остаются в общинах и могут направляться на благоустройство и развитие дорожной инфраструктуры.

Заметим, в 2025 году местные бюджеты Украины получили 205,3 млн грн сбора за парковочные места, что на 17,9% больше, чем годом ранее.

Автор:
Татьяна Гойденко