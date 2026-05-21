- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Парковочный сбор принес бюджетам 73,5 млн грн: какие области стали лидерами
В январе-апреле 2026 года налогоплательщики уплатили в местные бюджеты 73,5 млн грн сбора за места для парковки транспортных средств.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ГНС.
Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поступления составили 65,5 млн. грн.
Наибольшие поступления от парковочного сбора зафиксировали в следующих регионах:
- Одесская область - 27,1 млн грн;
- Львовская область - 19,5 млн грн;
- Днепропетровская область - 16,7 млн грн;
- Ивано-Франковская область - 3,8 млн грн.
Сбор за парковочные места платят не водители, а операторы парковок — юридические лица, их филиалы и физические лица-предприниматели.
Базой налогообложения является площадь земельного участка, выделенного для организации парковки, а также площадь коммунальных гаражей, стоянок и паркингов, построенных на средства местных бюджетов.
Ставки сбора устанавливаются местными советами. В 2026 году максимальный размер составляет до 0,075% от минимальной заработной платы за 1 кв. м площади, или до 6,49 грн. за квадратный метр.
Рост поступлений означает увеличение доходов местных бюджетов, поскольку средства от парковочного сбора остаются в общинах и могут направляться на благоустройство и развитие дорожной инфраструктуры.
Заметим, в 2025 году местные бюджеты Украины получили 205,3 млн грн сбора за парковочные места, что на 17,9% больше, чем годом ранее.