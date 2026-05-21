Паркувальний збір приніс бюджетам 73,5 млн грн: які області стали лідерами

У січні–квітні 2026 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів 73,5 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів.

Це на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 65,5 млн грн.

Найбільші надходження від паркувального збору зафіксували в таких регіонах:

Одеська область — 27,1 млн грн;

Львівська область — 19,5 млн грн;

Дніпропетровська область — 16,7 млн грн;

Івано-Франківська область — 3,8 млн грн.

Збір за місця для паркування сплачують не водії, а оператори парковок — юридичні особи, їхні філії та фізичні особи-підприємці.

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, виділеної для організації паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок і паркінгів, побудованих за кошти місцевих бюджетів.

Ставки збору встановлюють місцеві ради. У 2026 році максимальний розмір становить до 0,075% мінімальної заробітної плати за 1 кв. м площі, або до 6,49 грн за квадратний метр.

Зростання надходжень означає збільшення доходів місцевих бюджетів, оскільки кошти від паркувального збору залишаються у громадах та можуть спрямовуватися на благоустрій і розвиток дорожньої інфраструктури.

Зауважимо, у 2025 році місцеві бюджети України отримали 205,3 млн грн збору за місця для паркування, що на 17,9% більше, ніж роком раніше.