Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,23

+0,07

EUR

51,30

+0,01

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,64

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Паркувальний збір приніс бюджетам 73,5 млн грн: які області стали лідерами

парковка
Паркувальний збір приніс бюджетам 73,5 млн грн / Shutterstock

У січні–квітні 2026 року платники податків сплатили до місцевих бюджетів 73,5 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДПС.

Це на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 65,5 млн грн.

Найбільші надходження від паркувального збору зафіксували в таких регіонах:

  • Одеська область — 27,1 млн грн;
  • Львівська область — 19,5 млн грн;
  • Дніпропетровська область — 16,7 млн грн;
  • Івано-Франківська область — 3,8 млн грн.

Збір за місця для паркування сплачують не водії, а оператори парковок — юридичні особи, їхні філії та фізичні особи-підприємці.

Базою оподаткування є площа земельної ділянки, виділеної для організації паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок і паркінгів, побудованих за кошти місцевих бюджетів.

Ставки збору встановлюють місцеві ради. У 2026 році максимальний розмір становить до 0,075% мінімальної заробітної плати за 1 кв. м площі, або до 6,49 грн за квадратний метр.

Зростання надходжень означає збільшення доходів місцевих бюджетів, оскільки кошти від паркувального збору залишаються у громадах та можуть спрямовуватися на благоустрій і розвиток дорожньої інфраструктури.

Зауважимо, у 2025 році місцеві бюджети України отримали 205,3 млн грн збору за місця для паркування, що на 17,9% більше, ніж роком раніше. 

Автор:
Тетяна Гойденко