Паркувальний збір: які регіони зібрали найбільше коштів у 2025 році

Доходи від місць для паркування транспортних засобів зросли на 17,9%. / Depositphotos

У 2025 році місцеві бюджети України отримали 205,3 млн грн збору за місця для паркування, що на 17,9% більше, ніж роком раніше. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Рекордні надходження та лідери рейтингу

Загальний обсяг надходжень демонструє стабільне зростання ринку паркувальних послуг. Найбільші суми до своїх бюджетів залучили три регіони, на які припадає левова частка всіх зборів в країні:

  1. Одеська область — абсолютний лідер із показником 72,8 млн грн.
  2. Львівська область — посіла друге місце, зібравши 54,1 млн грн.
  3. Дніпропетровська область — замикає трійку з результатом 51,2 млн грн.

Хто сплачує збір

У ДПС нагадали, що платниками цього збору є як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці (ФОП).

Це бізнес, який за рішенням місцевої влади організовує та провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на спеціально відведених майданчиках.

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів.

Зауважимо, Мінрегіон спільно з громадами України розпочав роботу над оновленням політики у сфері паркування. Серед потенційних напрямів розвитку – цифровізація паркувальних сервісів, створення електромобільної інфраструктури та збільшення доходів місцевих бюджетів за рахунок ефективного управління послугами.

Автор:
Тетяна Бесараб