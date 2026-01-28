Запланована подія 2

Парковочный сбор: сколько получили украинские города в 2025 году

Доходы от парковочных мест транспортных средств выросли на 17,9%. / Depositphotos

В 2025 году местные бюджеты Украины получили 205,3 млн грн сбора за парковочные места, что на 17,9% больше, чем годом ранее.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Рекордные поступления и лидеры рейтинга

Общий объем поступлений демонстрирует стабильный рост рынка парковочных услуг. Наибольшие суммы в свои бюджеты привлекли три региона, на которые приходится львиная доля всех сборов в стране:

  1. Одесская область - абсолютный лидер с показателем 72,8 млн грн .
  2. Львовская область заняла второе место, собрав 54,1 млн грн .
  3. Днепропетровская область - замыкает тройку с результатом 51,2 млн грн .

Кто платит сбор

В ГНС напомнили, что плательщиками этого сбора являются как юридические лица, так и физические лица-предприниматели (ФЛП).

Это бизнес, который по решению местных властей организует и осуществляет деятельность по обеспечению парковки транспортных средств на специально отведенных площадках.

Список специальных земельных участков, отведенных для организации и осуществления деятельности по обеспечению парковки транспортных средств, утверждается решением сельского, поселкового или городского совета об установлении сбора за места для парковки транспортных средств.

Отметим, что Минрегион совместно с общинами Украины начал работу над обновлением политики в сфере парковки. Среди потенциальных направлений развития – цифровизация парковочных сервисов, создание электромобильной инфраструктуры и увеличение доходов местных бюджетов за счет эффективного управления услугами.

Автор:
Татьяна Бессараб