В 2025 году уровень подделки гривны снизился втрое, а иностранной валюты – примерно на четверть

Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2025 года снизился втрое по сравнению с показателем 2024 года. По итогам прошлого года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 1,7 поддельных банкнот.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2024 году он составил около 5,1 поддельных банкнот.

Уровень подделки гривневых банкнот / НБУ

По данным регулятора, чаще всего в 2025 году изымались:

500 грн (80% от общего количества);

200 грн. (13%).

Изъятые из оборота поддельные банкноты номиналами 20, 50, 100 и 1000 грн составляли всего 7%. Мошенники больше подделывают старые банкноты (2003–2007 годов). Подделки современного поколения (2014-2019 годов) составляют 10% от общего количества, а на 1 млн банкнот приходится всего 0,2 фальшивки.

"Это обусловлено тем, что банкноты национальной валюты современного поколения, в частности номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015–2020 годах, имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты и не уступают по дизайну и защите. генерация", - объяснили в НБУ.

В прошлом году уровень подделки иностранной валюты снизился примерно на 25% по сравнению с 2024 годом. В структуре изъятий обычно преобладали доллары США (93% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты). На банкноты евро в прошлом году приходилось 7% изъятых поддельных банкнот.

В долларах США чаще подрабатывали купюры 50 долларов (13%) и 100 долларов (85%).

В евро чаще всего подрабатывали следующие банкноты: 50 евро (35%), 100 евро (22%), 200 евро (26%) и 500 евро (15%).

структура изъятых из обращения поддельных банкнот / НБУ

Национальный банк советует осуществлять обмен валюты только в лицензированных учреждениях. В случае сомнений в подлинности денег граждане могут обратиться в банк для бесплатного исследования банкнот. Если деньги действительны, их стоимость возмещают. Поддельные деньги изымаются без возмещения.

Напомним, по итогам 2024 года на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных банкнот (в 2021 году этот показатель составлял 7,1).