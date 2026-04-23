Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

--0,23

EUR

51,50

--0,41

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,60

51,40

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В 2025 году уровень подделки гривны снизился втрое, а иностранной валюты – примерно на четверть

В 2025 году уровень подделки гривны снизился втрое / Shutterstock

Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2025 года снизился втрое по сравнению с показателем 2024 года. По итогам прошлого года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 1,7 поддельных банкнот.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2024 году он составил около 5,1 поддельных банкнот.

Уровень подделки гривневых банкнот / НБУ

По данным регулятора, чаще всего в 2025 году изымались:

  • 500 грн (80% от общего количества);
  • 200 грн. (13%).

Изъятые из оборота поддельные банкноты номиналами 20, 50, 100 и 1000 грн составляли всего 7%. Мошенники больше подделывают старые банкноты (2003–2007 годов). Подделки современного поколения (2014-2019 годов) составляют 10% от общего количества, а на 1 млн банкнот приходится всего 0,2 фальшивки.

"Это обусловлено тем, что банкноты национальной валюты современного поколения, в частности номиналами 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015–2020 годах, имеют усовершенствованный дизайн и усиленную систему защиты и не уступают по дизайну и защите. генерация", - объяснили в НБУ.

В прошлом году уровень подделки иностранной валюты снизился примерно на 25% по сравнению с 2024 годом. В структуре изъятий обычно преобладали доллары США (93% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты). На банкноты евро в прошлом году приходилось 7% изъятых поддельных банкнот.

В долларах США чаще подрабатывали купюры 50 долларов (13%) и 100 долларов (85%).

В евро чаще всего подрабатывали следующие банкноты: 50 евро (35%), 100 евро (22%), 200 евро (26%) и 500 евро (15%).

структура изъятых из обращения поддельных банкнот / НБУ

Национальный банк советует осуществлять обмен валюты только в лицензированных учреждениях. В случае сомнений в подлинности денег граждане могут обратиться в банк для бесплатного исследования банкнот. Если деньги действительны, их стоимость возмещают. Поддельные деньги изымаются без возмещения.

Напомним, по итогам 2024 года на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных банкнот (в 2021 году этот показатель составлял 7,1).

Автор:
Татьяна Ковальчук