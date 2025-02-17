В прошлом году на 1 млн настоящих гривен приходилось 5,1 поддельных: какие купюры чаще всего изымали

Уровень подделки банкнот национальной валюты остается контролируемым и не представляет угрозы для экономики страны.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

О поддельных банкнотах

В прошлом году уровень подделки национальной валюты несколько вырос по сравнению с чрезвычайно низким показателем 2022-2023 годов.

По итогам 2024 года на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 5,1 поддельных банкнот (в 2021 году этот показатель составил 7,1).

Больше всего из оборота изымались поддельные банкноты следующих номиналов:

500 грн, составлявших 78% от общего количества изъятых фальшивых денег. Это свидетельствует о том, что именно эти банкноты были наиболее распространенными среди циркулирующих в стране подделок.

200 грн, которые составляли 18% всех изъятых фальшивок, также занимают немалую часть среди поддельных банкнот.

Эти два номинала составляют почти 96% всех изъятых подделок, что демонстрирует преобладающую популярность именно этих банкнот среди фальшивомонетчиков.

Остальные поддельные банкноты номиналами 1, 5, 10, 20, 50, 100 и 1000 грн составляли всего 4% от общего количества изъятых фальшивок. Это свидетельствует о том, что фальшивомонетчики в большинстве своем ориентировались на более распространенные и удобные для использования номиналы.

Отмечается, что традиционно больше подделывали банкноты гривны старого образца, что указывает на то, что эти деньги оставались в обращении дольше новых банкнот, что делало их более уязвимыми к подделкам.

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