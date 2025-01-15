63 банкноты на человека: наличный оборот в Украине вырос на 7,6%

В 2024 году объем наличных денег в Украине увеличился на 7,6% (или на 58,0 млрд гривен) и по состоянию на 1 января 2025 года достиг 822,4 млрд гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Темпы роста остались умеренными и сопоставимы с показателями 2023 года, что свидетельствует о постепенной адаптации граждан и бизнеса к условиям полномасштабной войны.

В общей сложности в наличном обороте находится 2,6 млрд банкнот на сумму 814,3 млрд гривен и 14,8 млрд монет (без учета памятных и инвестиционных) на сумму 7,96 млрд гривен. На одного жителя Украины на начало 2025 года приходилось 63 банкноты и 186 монет, что немного меньше, чем на начало 2024 года (66 банкнот и 177 монет).

Самыми распространенными в обращении остаются банкноты номиналом 500 гривен, которые составляют 27,3% от общего количества банкнот и монеты номиналом 10 копеек, которые составляют 27,8% всех монет. Меньше всего в обращении банкнот номиналом 50 гривен (4,4%) и монет номиналом 10 гривен (1,8%).

Наибольшее сокращение зафиксировано среди банкнот номиналом 200 гривен, количество которых уменьшилось на 24,5% из-за активного замещения их банкнотами номиналом 1 000 гривен и изъятия старых образцов. Также значительно сократилось количество банкнот номиналов 10 и 5 гривен – на 15% и 11% соответственно – из-за замены на соответствующие монеты.

Какие монеты наиболее часто встречаются в обращении

В течение года наблюдался наибольший прирост в количестве монет номиналом в 5 и 10 гривен, которые выросли на 27% и 33% соответственно. Это объясняется политикой Национального банка Украины (НБУ), который продолжает изымать из обращения банкноты номиналов 1, 2, 5 и 10 гривен, заменяя их на монеты, имеющие более длительный срок службы.

Количество монет номиналом 25 копеек уменьшилось на 0,1%, поскольку эти монеты изымаются из обращения как неплатежные. В то же время продолжает расти спрос на банкноты номиналом 1 000 гривен, что является следствием войны, ведь люди предпочитают больше номиналов для хранения сбережений.

Уровень подделки гривневых банкнот остается низким

С начала полномасштабной войны уровень подделки банкнот гривны остается низким – около 2,1 поддельной купюры на один миллион подлинных по итогам 2023 года.

Чаще всего в 2023 году в Украине подрабатывали банкноты старого образца, в частности абсолютное большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов: 200 гривен (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы), 500 24% и 41% соответственно) и 100 гривен (8% и 3% соответственно).