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В Украине с начала года увеличилось наличных на 4,8%: каких банкнот в обращении больше всего
В наличном обороте Украины на 1 июля 2024 года находилось 800,9 млрд грн — это на 36,5 млрд грн или на 4,8% больше, чем на начало 2024 года (на 01.01.2024 — 764,4 млрд грн).
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Регулятор отмечает, что темпы роста наличных денег в текущем году остаются невысокими и связаны прежде всего с сезонными факторами. Ведь традиционно летом оживляется спрос на наличные деньги.
"Кроме того, перебои с энергопитанием, вызванные атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины, стимулируют граждан иметь определенный запас наличных денег", — говорится в сообщении.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Статистика наличного обращения на 1 июля 2024
Согласно данным Нацбанка, в наличном обороте находится 2,7 млрд банкнот на общую сумму 793,5 млрд грн, а также 14,7 млрд шт. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,3 млрд. грн.
На одного жителя Украины на 1 июля этого года приходилось: 65 банкнот и 181 шт. платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 — 66 и 177 соответственно).
Больше всего в наличном обороте банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (28,3 % и 28,1 % от общего количества в обороте соответственно).
Меньше всего – банкнот номиналом 50 гривен и монет номиналом 10 гривен (4,5% и 1,6% от общего количества в обращении соответственно).
В НБУ отмечают, что динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста за первое полугодие 2024 пришелся на банкноты номиналом 1 000 грн и монеты номиналом 10 гривен. Их количество в обращении выросло почти в 1,2 и 1,1 раза соответственно по сравнению с началом этого года.
Напомним, за 2023 год находящаяся в обращении в Украине сумма наличных увеличилась на 6,7% (или на 48,3 млрд грн) и на 1 января 2024 года составила 764,4 млрд грн.
Уровень подделки гривневых банкнот остается низким
С начала полномасштабной войны уровень подделки банкнот гривны остается низким – около 2,1 поддельной купюры на миллион настоящих по итогам 2023 года.
Чаще всего в 2023 году в Украине подрабатывали банкноты старого образца, в частности абсолютное большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов: 200 гривен (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы), 500 24% и 41% соответственно) и 100 гривен (8% и 3% соответственно).
Добавим, что по итогам 2022 года количество поддельных банкнот было несколько выше: на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (в 2021 году – около 7,1 банкноты). Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты старого образца номиналом 100, 200 и 500 грн.
Среди изъятых из обращения в 2022 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:
- доллары США (91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
- евро (8%).
Фото: ua.depositphotos.com