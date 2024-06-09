В НБУ рассказали, какие банкноты злоумышленники подрабатывают чаще всего

С начала полномасштабной войны уровень подделки банкнот гривны остается низким – около 2,1 поддельной купюры на миллион настоящих по итогам 2023 года.

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Об этом рассказал начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков.

По его словам, гражданам и представителям бизнеса следует быть особенно бдительными при работе с банкнотами старых образцов номиналом 200 и 500 гривен, поскольку их чаще всего пытаются подделать мошенники.

"Чаще всего злоумышленники подрабатывают и сбывают, в частности через торговые заведения, банкноты номиналом 200 гривен образца 2007 года и 500 гривен образца 2006 года. Поэтому банки, работая с клиентами, должны фокусироваться на предупреждении попадания в обращение именно поддельных банкнот старика.

Он пояснил, что банкноты гривны образцов 2014-2019 годов имеют инновационные оптически-сменные элементы, которые кассовые работники и граждане могут легко проверить, а злоумышленникам их сложно подделать.

В то же время Строчков отметил, что в странах Евросоюза этот показатель был почти в восемь раз выше.

Добавим, что по итогам 2022 года количество поддельных банкнот было несколько выше : на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (в 2021 году – около 7,1 банкноты). Чаще злоумышленники подделывали банкноты старого образца номиналом 100, 200 и 500 грн.

Среди изъятых из обращения в 2022 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США (91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

евро (8%).

Напомним, что по состоянию на 1 апреля 2024 года в наличном обращении Украины было 780,3 миллиарда гривен. Это на 16 миллиардов гривен, или на 2,1% больше, чем в начале 2024 года. Такие темпы роста наличных денег в обращении связаны с сезонными факторами.

Источник фото: ua.depositphotos.com