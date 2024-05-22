В начале войны три банка уничтожали наличную гривну, чтобы не досталась России

В 2022 году в начале полномасштабной войны три украинских банка сознательно повреждали наличную гривну с целью воспрепятствовать ее попаданию в руки противника. Однако в последующих периодах, в 2023 и 2024 годах, подобные случаи не зафиксированы.

Об этом "Минфину" сообщили в Национальном банке в ответ на официальный запрос.

Там также уточнили, что право на повреждение гривны запросили 10 банков, а воспользовались им 3. Названия банков и сумма выведенной из оборота наличных денег не уточняются.

"Повреждение наличной гривни осуществлялось только в 2022 году: в НБУ поступило ходатайство о повреждении наличных денег от 10 банков, три из которых использовали такое право", — отметили в Нацбанке.

Следует отметить, что Национальный банк разрешает повреждение наличной гривни, находящейся в кассах украинских банков, при условии, что у банков нет возможности эвакуировать эти средства на безопасную территорию из-за боевых действий или террористических угроз. Эта практика внедрена с 2014 года после агрессивных действий России на Донецком и Луганском направлениях, чтобы предотвратить попадание платежеспособных наличных денег в руки врагов.

Банкирам предоставлено право повреждать гривну (при условии предварительного разрешения Нацбанка) различными способами, включая механические повреждения, покраску (сверх 50% от общей площади банкноты) и другие.

После этого составляется соответствующий акт и сумма выведенной из обращения наличных денег заменяется (печатается) Национальным банком.

В Украине стало больше наличных денег

Напомним, что по состоянию на 1 апреля 2024 года в наличном обращении Украины было 780,3 миллиарда гривен. Это на 16 миллиардов гривен, или на 2,1% больше, чем в начале 2024 года. Такие темпы роста наличных денег в обращении связаны с сезонными факторами.

На одного жителя Украины на 1 апреля этого года приходилось: 66 банкнот и 179 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 года – 66 и 177 соответственно).

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (28,3% и 28,1% от общего количества обращения соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет – номиналом 10 гривен (4,6% и 1,5% от общего количества в обращении соответственно).