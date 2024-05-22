На початку війни три банки знищували готівкову гривню, щоб не дісталася Росії

У 2022 році на початку повномасштабної війни три українські банки свідомо пошкоджували готівкову гривню з метою перешкодити її потраплянню до рук противника. Проте в подальших періодах, у 2023 та 2024 роках, подібні випадки не зафіксовані.

Про це "Мінфіну" повідомили у Національному банку у відповідь на офіційний запит.

Там також уточнили, що право на пошкодження гривні запросили 10 банків, а скористалися ним 3. Назви банків та сума виведеної з обігу готівки не уточнюються.

"Пошкодження готівкової гривні здійснювалося лише 2022 року: до НБУ надійшло клопотання про пошкодження готівки від 10 банків, три з яких використали таке право", — зазначили в Нацбанку.

Слід зазначити, що Національний банк дозволяє пошкодження готівкової гривні, що знаходиться в касах українських банків, за умови, що банки не мають можливості евакуювати ці кошти на безпечну територію через бойові дії або терористичні загрози. Ця практика впроваджена з 2014 року після агресивних дій Росії на Донецькому та Луганському напрямках, щоб запобігти потраплянню платоспроможної готівки до рук ворогів.

Банкірам надано право пошкоджувати гривню (за умови попереднього дозволу Нацбанку) різними способами, включаючи механічні пошкодження, фарбування (понад 50% загальної площі банкноти) та інші.

Після цього складається відповідний акт і сума виведеної з обігу готівки замінюється (друкується) Національним банком.

В Україні побільшало готівки

Нагадаємо, що станом на 1 квітня 2024 року у готівковому обігу України було 780,3 мільярда гривень. Це на 16 мільярдів гривень, або на 2,1 % більше, ніж на початок 2024 року. Такі темпи зростання готівки в обігу пов’язані з сезонними факторами.

Водночас, на одного жителя України на 1 квітня цього року припадало: 66 банкнот і 179 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2024 року – 66 та 177 відповідно).

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,1 % від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 50 гривень, а монет – номіналом 10 гривень (4,6% та 1,5% від загальної кількості в обігу відповідно).