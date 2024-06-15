Кібератаки РФ проти України розглядатимуть як потенційні воєнні злочини, - МКС

Прокурори Міжнародного кримінального суду розглядають російські кібератаки на українську цивільну інфраструктуру як потенційні воєнні злочини.

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Про це пише Reuters.

Як повідомили виданню власні джерела, слідство вивчає атаки на українську інфраструктуру, які ставили під загрозу життя людей, перериваючи електро- і водопостачання, зв'язок з аварійними службами та мобільні сервіси, що попереджають про повітряну тривогу.

Зокрема, за даними агентства, наразі розслідують щонайменше чотири великі атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Зазначається, що кібератаки, які розглядає Міжнародний кримінальний суд, можуть охопити період аж до 2015 року.

Водночас у МКС відмовилася від офіційних коментарів виданню, проте раніше заявляли, що мають юрисдикцію розслідувати кіберзлочини.

СБУ ідентифікувала російських хакерів, які атакували "Київстар": матеріали передають в Гаагу

Нагадаємо, кіберфахівці та слідчі Служби безпеки України збирають доказову базу на хакерів Головного розвідувального управління генерального штабу РФ, які здійснили атаку на оператора мобільного зв’язку "Київстар".

Після проведення всіх експертиз та оголошення підозр матеріали цього розслідування будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Він підкреслив, що кібератаки по цивільній інфраструктурі мають бути визнані воєнними злочинами.

"Ми працюємо, щоб за нашим законодавством оголосити підозри, а у подальшому передати ці справи в МКС. Воєнних злочинців мають судити на міжнародному рівні!" - зауважив Вітюк.

Хакерська атака на "Київстар"

12 грудня в компанії "Київстар" заявили про потужну хакерську атаку, яка частково зруйнувала IT-інфраструктуру компанії та стала найбільш значною подібною подією в історії українського телекомринку.

Зловмисники вразили кіберзахист оператора мобільного зв'язку "Київстар" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників. При цьому "Київстар" запевнив, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на "Київстар". Наразі кваліфікація події є нетипово широкою - від втручання в роботу інформаційних систем до державної зради та порушення законів і звичаїв війни.

Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань "Солнцепек". Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності.

Про початок відновлення голосового звʼязку"Київстар" повідомив ввечері 13 грудня,мобільний інтернет по всій країні запрацював 15-го числа, а про повне відновлення всіх послуг президент компанії повідомив 20 грудня.