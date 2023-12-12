Збій у "Київстар": оператор назвав причину відсутності звʼязку

Мобільний оператор "Київстар" зіткнувся зі збоєм через потужну хакерську атаку. Про це повідомила пресслужба компанії.

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У компанії зазначили, що залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

"Персональні дані абонентів не скомпрометовані", – додали в фірмі.

При цьому "Київстар" пообіцяв надати компенсацію клієнтам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами компанії.

Проблеми з Київстар: що відомо

Вранці 12 грудня в абонентів "Київстару" зникли зв'язок та інтернет, а сайт оператора перестав працювати.

Компанія поінформувала про технічний збій, в результаті якого послуги для частини абонентської бази можуть бути недоступні.

При цьому там порадили користуватися можливостями послуги "національний роумінг". Але пресслужба Мінцифри в коментарі hromadske повідомила, що сервіс не працює, оскільки мережа "Київстару" не може передати інформацію про своїх абонентів мережам інших операторів.

Як зазначив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, в разі потреби зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби, українці можуть звернутися до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Крім того, попросити про допомогу можна в нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах. А в "Пунктах незламності", розгорнутих на базі підрозділів МВС, є Wi-Fi.

Збій у "Київстарі" призвів і до інших проблем. Наприклад, у Львові та Запоріжжі через відсутність звʼязку вуличне освітлення вимикають у ручному режимі. В Чернівецькій міські раді попередили про можливі труднощі з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатор за допомогою банківської картки. А в Сумах тимчасово не працюватиме система оповіщення про повітряну тривогу.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков висловив сподівання, що "Київстар" відновить звʼязок протягом кількох годин.

Джерело фото: ua.depositphotos.com