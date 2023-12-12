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Сбой в "Киевстар": оператор назвал причину отсутствия связи
Мобильный оператор "Киевстар" столкнулся со сбоем из-за мощной хакерской атаки. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В компании отметили, что привлекли представителей правоохранительных органов и специальных государственных служб.
"Персональные данные абонентов не скомпрометированы", – добавили в фирме.
При этом "Киевстар" пообещал предоставить компенсацию клиентам, которые не имели связи или не могли воспользоваться сервисами компании.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Проблемы с Киевстаром: что известно
Утром 12 декабря у абонентов "Киевстара" исчезли связь и интернет, а сайт оператора перестал работать.
Компания проинформировала о техничном сбое, в результате которого услуги для части абонентской базы могут быть недоступны.
При этом там посоветовали пользоваться возможностями услуги "национальный роуминг". Но пресс-служба Минцифры в комментарии hromadske сообщила, что сервис не работает, поскольку сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.
Как отметил министр внутренних дел Игорь Клименко, в случае необходимости связаться с родными или вызвать экстренные службы, украинцы могут обратиться в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть. Кроме того, попросить о помощи можно у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, несущих службу в населенных пунктах и на автодорогах. А в "Пунктах незламності", развернутых на базе подразделений МВД, есть Wi-Fi.
Сбой в "Киевстаре" привел и к другим проблемам. Например, во Львове и Запорожье из-за отсутствия связи уличное освещение выключают в ручном режиме. В Черновицком городском совете предупредили о возможных трудностях с оплатой проезда в общественном транспорте через валидатор с помощью банковской карты. А в Сумах временно не будет работать система оповещения о воздушной тревоге.
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков выразил надежду, что "Киевстар" возобновит связь в течение нескольких часов.
Источник фото: ua.depositphotos.com