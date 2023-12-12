В сети "Киевстар" произошел масштабный сбой: что говорят в компании

Утром 12 декабря в сети мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. Абоненты жалуются на отсутствие связи и Интернета, сайт компании не работает.

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Официальных сообщений от "Киевстара" не поступало, сайт оператора также недоступен.

При попытке позвонить слышен ответ "мобильная сеть недоступна" или "абонент не зарегистрирован в сети".

В некоторых регионах кроме мобильной связи не работает и проводной Интернет.

Позже в компании прокомментировали данную ситуацию и сообщили, что в сети произошел технический сбой, в результате которого могут оказаться недоступны услуги связи и доступа в интернет в части абонентской базы.

Там отметили, что специалисты уже работают над устранением проблемы.

"На время устранения технических сложностей рекомендуем абонентам пользоваться возможностями услуги "национальный роуминг". Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.

Оставайтесь на связи. Инструкция для тех, у кого не работает "Киевстар"

Напомним, украинские мобильные операторы Vodafone, Киевстар и lifecell запускают национальный роуминг. Также они реализовали возможность использовать мобильный Интернет в национальном роуминге.

Чтобы подключиться к сети другого оператора, необходимо выполнить следующие действия.

1. Выключить автовыбор сети:

– на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор;

– на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

2. Найти и выбрать доступную сеть Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте еще раз или выбрать другую сеть.

4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS.