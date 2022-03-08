- Категория
- IT и Телеком
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В Украине запускают национальный роуминг
Украинские мобильные операторы Vodafone, Киевстар и lifecell в тестовом режиме запускают национальный роуминг.
Как сообщает пресс-центр Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), если сеть оператора, которой пользуется клиент, недоступна, можно переключиться на другую сеть.
Чтобы подключиться к сети другого оператора, нужно выполнить следующие действия:
1. Отключить автовыбор сети:Подписывайтесь на наш Telegram канал
– на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор;
– на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.
2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS.
В Госспецсвязи рекомендуют ежедневно делать попытки подключения к сети своего оператора. Вручную или включение автовыбора сети.
При этом тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.
Ранее сообщалось, что "Vodafone Украина" со 2 марта предлагает клиентам, оказавшимся в роуминге в Румынии, Молдове и Венгрии, бесплатно подключить пакет "Доступный роуминг" на 30 дней.
Напомним, украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.