В Украине запускают национальный роуминг

Украинские мобильные операторы Vodafone, Киевстар и lifecell в тестовом режиме запускают национальный роуминг.

Как сообщает пресс-центр Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи), если сеть оператора, которой пользуется клиент, недоступна, можно переключиться на другую сеть.

Чтобы подключиться к сети другого оператора, нужно выполнить следующие действия:

1. Отключить автовыбор сети:

– на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор;

– на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

4. Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

В Госспецсвязи рекомендуют ежедневно делать попытки подключения к сети своего оператора. Вручную или включение автовыбора сети.

При этом тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом вашего оператора.

Ранее сообщалось, что "Vodafone Украина" со 2 марта предлагает клиентам, оказавшимся в роуминге в Румынии, Молдове и Венгрии, бесплатно подключить пакет "Доступный роуминг" на 30 дней.

Напомним, украинские мобильные операторы заблокировали доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.