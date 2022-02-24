Абоненты "Киевстара" смогут звонить на все номера даже с нулевым счетом. Lifecell начислил своим абонентам дополнительные минуты

Оператор мобильнойсвязи "Киевстар" предоставил возможность своим абонентам звонить на все номера даже с нулевым счетом. Оператор Lifecell начислил своим абонентам дополнительные минуты. Об этом сообщают пресс-службы операторов.

"Киевстар помогает абонентам общаться даже без пополнения. Телеком-оператор помогает абонентам быть на связи, даже если у них кончились средства и они не могут пополнить счет", - сказано в сообщении.

Так звонки в сети оператора будут доступны всем абонентам подписки даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу. Также Киевстар отменяет комиссии в рамках услуги Экстра деньги, благодаря которой можно заказать дополнительные средства на свой счет, а вернуть позже.

Чтобы получить дополнительные 175 гривен, нужно только ввести код *117#. Или можно пополнить свой счет на конкретную сумму: 15, 20, 75 и 125 гривен, также без комиссии. Для этого есть короткий номер *117*X#, где X – одна из возможных сумм пополнения. Эти средства можно использовать, чтобы оплачивать звонки в другие сети, отправлять SMS, пользоваться мобильным интернетом, быть на связи в роуминге.

Для абонентов контрактной и корпоративной формы обслуживания оператор вдвое увеличивает кредитные лимиты в их тарифах сроком до 2 месяцев. Абоненты, в которых не подключена услуга кредитных лимитов, могут заказать микрокредитование. Для пользователей фиксированных услуг (интернет, телефония и передачи данных) Киевстар продлевает срок оплаты на 30 дней.

Для клиентов услуги "Домашний Интернет" "Киевстар" будет бесплатно предоставлять услугу всем клиентам, у кого она не была оплачена и не работала до этого.

В свою очередь пресс-служба lifecell сообщает, что 24 февраля оператор начислит всем своим пользователям пакет услуг без дополнительной платы. Он содержит 30 минут для звонков на любые номера в Украине и 5 ГБ мобильного интернета. Его можно использовать в течение 30 дней.

"lifecell работает для Украины и чувствует ответственность перед украинцами, поэтому главная задача оператора – обеспечивать работу нашей сети. Мы будем делать все возможное, чтобы предоставлять услуги связи при любых условиях, ведь услуги, предоставляемые оператором, могут спасти жизнь и помочь многим людям в критических ситуациях", - сообщает пресс-служба.

Напомним, что украинские продуктовые сети заявили, что продовольствия в магазинах и на складах достаточно для обеспечения населения.

В свою очередь сеть ресторанов McDonald's приостановила работу всех заведений в Украине