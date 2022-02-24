Украинские продуктовые сети заявили, что продовольствия в магазинах и на складах достаточно для обеспечения населения

Украинские ритейлеры заверили, что имеют достаточное количество продуктов для обеспечения населения даже при увеличении спроса. Также логистическая и транспортная инфраструктура находится под контролем.

Продуктовые ритейлеры заявили, что магазины работают в штатном режиме, в торговых сетях и на складах хватит продовольствия даже при высоком спросе населения.

Корпорация АТБ заявила, что магазины работают в усиленном режиме.

"В сложившихся условиях корпорация АТБ работает в максимально усиленном и мобилизованном режиме. Магазины торговой сети АТБ снабжены товарами всех категорий в полном объеме. Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса при его увеличении. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под личным контролем. Руководством компании разработаны соответствующие планы действий при обострении ситуации, в первую очередь в районах прямого вооруженного столкновения", — сообщили в АТБ.

В "Сільпо" сообщили, что также держат ситуацию под контролем. Однако некоторые магазины сегодня, 24 февраля, будут закрыты.

"Стараемся, чтобы сегодня максимум супермаркетов "Сільпо" работали в обычном режиме. Мы работаем над тем, чтобы поставлять товары из наших распределительных центров. Мы связаны с производителями, чтобы обеспечить постоянные поставки продукции. Даже при закрытии торгового центра мы открыли "Сільпо". Самое важное для нас – обеспечить безопасность наших сотрудников и гостей, поэтому некоторые магазины сегодня не будут работать. Мы делаем все возможное, чтобы у максимального количества украинцев оставался доступ к продуктам", — заявили в компании.

В компании добавили, что в социальных сетях будут сообщать, какие магазины работают и по какому графику.

В "Ашане" сообщили, что сегодня тысячи сотрудников вышли на работу, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к продуктам.

"Мы заранее позаботились о том, чтобы на полках, складах и логистических центрах нашей компании было достаточно товаров. Мы на постоянной связи с поставщиками, чтобы не прерывать доставку новых товаров в магазины" , — сообщила компания.

В компании добавили, что будут сообщать в социальных сетях о смене графиков работы.