Українські продуктові мережі заявили, що продовольства у магазинах та на складах достатньо для забезпечення населення

Українські ритейлери запевнили, що мають достатню кількість продуктів для забезпечення населення навіть у разі збільшення попиту. Також логістична та транспортна інфраструктура перебуває під контролем.

Продуктові ритейлери заявили, що магазини працюють у штатному режимі, у торгових мережах та на складах вистачить продовольства навіть у разі високого попиту населення.

Корпорація АТБ заявила, що магазини працюють у посиленому режимі.

"В умовах, що склалися, корпорація АТБ працює в максимально посиленому та мобілізованому режимі. Магазини торгової мережі АТБ забезпечені товарами всіх категорій у повному обсязі. Компанія має достатньо товарних залишків для забезпечення споживчого попиту при його збільшенні. Логістична та транспортна інфраструктура компанії знаходиться під особистим контролем. Керівництвом компанії розроблено відповідні плани дій за загостреної ситуації, насамперед у районах прямого збройного зіткнення", — повідомили в "АТБ".

У "Сільпо" повідомили, що також утримують ситуацію під контролем. Проте деякі магазини сьогодні, 24 лютого, будуть зачинені.

"Намагаємося, щоб сьогодні максимум супермаркетів "Сільпо" працювали у звичайному режимі. Ми працюємо над тим, щоб постачати товари з наших розподільних центрів. Ми пов'язані з виробниками, щоб забезпечити постійне постачання продукції. Навіть під час закриття торговельного центру ми відкрили "Сільпо". Найважливіше для нас – забезпечити безпеку наших співробітників та гостей, тому деякі магазини сьогодні не працюватимуть. Ми робимо все можливе, щоб у максимальної кількості українців залишався доступ до продуктів", — заявили в компанії.

У компанії додали, що у соціальних мережах повідомлятимуть, які магазини працюють і за яким графіком.

В "Ашан" повідомили, що сьогодні тисячі співробітників вийшли на роботу, щоб забезпечити безперебійний доступ до продуктів.

"Ми заздалегідь подбали про те, щоб на полицях, складах та логістичних центрах нашої компанії було достатньо товарів. Ми на постійному зв'язку з постачальниками, щоб не переривати доставку нових товарів до магазинів" , — повідомила компанія.

У компанії додали, що повідомлятимуть у соціальних мережах про зміну графіків роботи.