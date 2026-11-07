Росія пошкодила мережі передачі електроенергії від АЕС до Києва та центральних регіонів

Унаслідок масованої нічної атаки Росії пошкоджені мережі передачі та розподілу електроенергії, зокрема мережі, якими електроенергія від атомних електростанцій передається до Києва та центральних регіонів України. На ранок без світла залишаються споживачі у п’яти областях.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Знеструмлення зафіксовані у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Житомирській та Харківській областях.

У Міненерго повідомили про численні пошкодження мереж передачі та розподілу. Зокрема, постраждали мережі, якими електроенергія передається від атомних електростанцій до столичного та центрального регіонів.

Попри пошкодження, енергетикам уже вдалося відновити електропостачання для частини споживачів.

Значні пошкодження у столичному регіоні

Російська атака завдала значних пошкоджень енергооб’єктам у столичному регіоні. Через це суттєво ускладнилася передача електроенергії до Києва та Київської області, а також обмежені можливості електропостачання для низки сусідніх регіонів.

У Міненерго наголошують, що відновлення такого обсягу пошкодженого обладнання потребуватиме часу.

У більшості областей України 7 листопада продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів застосовуються графіки обмеження потужності.

У відомстві попереджають, що через нові атаки ситуація з електропостачанням протягом дня може швидко змінюватися, інколи — кілька разів на годину.

У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Їх проведення ускладнюють повітряні тривоги.

Нагадаємо, раніше через системні російські обстріли атомні електростанції України були змушені знизити потужність генерації. У Міненерго пояснювали, що повернення АЕС до номінальних показників залежатиме від відновлення пошкоджених мереж.