Россия повредила сети передачи электроэнергии от АЭС в Киев и центральные регионы

В результате массированной ночной атаки России повреждены сети передачи и распределения электроэнергии, в частности сети, по которым электроэнергия от атомных электростанций передается в Киев и центральные регионы Украины. К утру без света остаются потребители в пяти областях.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Обесточивание зафиксировано в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

В Минэнерго сообщили о многочисленных повреждениях сетей передачи и распределения. В частности, пострадали сети, по которым электроэнергия передается от атомных электростанций в столичный и центральный регионы.

Несмотря на повреждения, энергетикам уже удалось возобновить электроснабжение части потребителей.

Значительные повреждения в столичном регионе

Российская атака нанесла значительные повреждения энергообъектам в столичном регионе. Поэтому существенно усложнилась передача электроэнергии в Киев и Киевскую область, а также ограниченные возможности электроснабжения для ряда соседних регионов.

В Минэнерго отмечают, что восстановление такого объема поврежденного оборудования потребует времени.

В большинстве областей Украины 7 ноября продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных потребителей используются графики ограничения мощности.

В ведомстве предупреждают, что из-за новых атак ситуация с электроснабжением в течение дня может быстро меняться, иногда — несколько раз в час.

Во всех пострадавших регионах, где разрешает ситуация безопасности, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Их проведение усложняют воздушные тревоги.

Напомним, ранее из-за системных российских обстрелов атомные электростанции Украины были вынуждены снизить мощность генерации. В Минэнерго объясняли, что возврат АЭС к номинальным показателям будет зависеть от восстановления поврежденных сетей.