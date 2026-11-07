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Россия повредила сети передачи электроэнергии от АЭС в Киев и центральные регионы
В результате массированной ночной атаки России повреждены сети передачи и распределения электроэнергии, в частности сети, по которым электроэнергия от атомных электростанций передается в Киев и центральные регионы Украины. К утру без света остаются потребители в пяти областях.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.
Обесточивание зафиксировано в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Житомирской и Харьковской областях.
В Минэнерго сообщили о многочисленных повреждениях сетей передачи и распределения. В частности, пострадали сети, по которым электроэнергия передается от атомных электростанций в столичный и центральный регионы.
Несмотря на повреждения, энергетикам уже удалось возобновить электроснабжение части потребителей.
Значительные повреждения в столичном регионе
Российская атака нанесла значительные повреждения энергообъектам в столичном регионе. Поэтому существенно усложнилась передача электроэнергии в Киев и Киевскую область, а также ограниченные возможности электроснабжения для ряда соседних регионов.
В Минэнерго отмечают, что восстановление такого объема поврежденного оборудования потребует времени.
В большинстве областей Украины 7 ноября продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных потребителей используются графики ограничения мощности.
В ведомстве предупреждают, что из-за новых атак ситуация с электроснабжением в течение дня может быстро меняться, иногда — несколько раз в час.
Во всех пострадавших регионах, где разрешает ситуация безопасности, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Их проведение усложняют воздушные тревоги.
Напомним, ранее из-за системных российских обстрелов атомные электростанции Украины были вынуждены снизить мощность генерации. В Минэнерго объясняли, что возврат АЭС к номинальным показателям будет зависеть от восстановления поврежденных сетей.