Україна розраховує на $1,67 млрд від МВФ: місія починає роботу з понеділка

Україна може отримати $1,67 млрд від Міжнародного валютного фонду за результатами другого та третього переглядів програми розширеного фінансування EFF. Місія Фонду розпочне роботу з понеділка, 9 листопада.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем’єр-міністра Сергія Корецького.

Під час переговорів сторони обговорили фіскальну політику, фінансовий сектор, заходи з детінізації економіки, параметри державного бюджету на 2027 рік, а також залучення міжнародного фінансування у 2027–2028 роках.

Бюджет-2027 доопрацюють після консультацій із МВФ

Верховна Рада вже підтримала проєкт державного бюджету на 2027 рік у першому читанні. Уряд планує доопрацювати документ і подати його на розгляд у другому читанні після консультацій із МВФ.

“Важливо мати узгоджені параметри всіх ключових показників та обсягів зовнішнього фінансування. Бюджет має бути збалансованим, відповідати викликам воєнного часу й гарантувати фінансування пріоритетних потреб держави”, — наголосив Корецький.

Нагадаємо, раніше МВФ повідомляв про підготовку другого та третього переглядів програми EFF для України. Фонд планував об’єднати їх і винести на розгляд Ради виконавчих директорів до грудня 2026 року. У разі позитивного рішення Україна може отримати близько $1,65–1,67 млрд.