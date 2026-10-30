МВФ готується до переговорів з Україною щодо перегляду програми фінансування

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) найближчими тижнями розпочне переговори з українською владою щодо другого та третього переглядів програми розширеного фінансування (EFF).

Як пише Dilo, про це повідомила речниця МВФ Джулія Козак, передає «Інтерфакс-Україна».

Під час зустрічей представники МВФ оцінять поточну економічну ситуацію, виконання Україною зобов’язань і наявність гарантій фінансування. Також обговорять макроекономічні перспективи з урахуванням посилення російських атак, зокрема прогнози економічного зростання, інфляцію, бюджетні плани на 2027 рік і потреби у фінансуванні.

За словами Козак, МВФ планує винести об'єднаний другий і третій перегляди програми на розгляд Ради виконавчих директорів до грудня 2026 року. У разі позитивного рішення Україна зможе отримати близько $1,65 млрд.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що до очікуваного в листопаді візиту місії МВФ Україна має підтвердити джерела зовнішнього фінансування держбюджету на 2027 рік. Загальна потреба становить $52,6 млрд, із яких близько $32,6 млрд ще потребують підтвердження. Київ розраховує на підтримку Євросоюзу, який, за очікуваннями української сторони, має забезпечити дві третини потреби у зовнішньому фінансуванні, а також на допомогу інших міжнародних партнерів.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

А до 2029 року дефіцит фінансування України може сягнути 54 млрд доларів, оскільки країна потребує додаткових коштів від партнерів через війну з Росією.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

23 липня Україна отримала другий транш близько 690 млн доларів від МВФ.