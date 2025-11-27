Україна та МВФ домовилися про нову програму на понад $8 млрд: що повинна виконати влада

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, нова програма МВФ допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку.

Свириденко підкреслила, що МВФ підтвердив стійкість української економіки та те, що Україна продовжує курс на реформи.

"Україна продовжує курс на реформи. Наші пріоритети незмінні: макроекономічна стабільність, боргова стійкість, прозорість і сильні інституції. Ми готові і надалі впроваджувати політики для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі", - наголосила прем’єр-міністерка.

Чого вимагатиме МВФ від України

Як повідомили у МВФ, окрім реалізації стратегії реструктуризації боргу для відновлення його стійкості, влада зобов’язалася прискорити зусилля з запобігання ухиленню від сплати податків та розширенню податкової бази.

МВФ відзначає, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість попри нові російські атаки по енергетичній інфраструктурі, але ризики залишаються дуже високими.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Однією з ключових умов програми стане ухвалення реалістичного бюджету-2026 та масштабні реформи у сфері доходів.

МВФ вимагає:

уникати неефективних витрат;

не допускати нових податкових пільг;

посилити заходи зі збільшення внутрішніх доходів;

залучати зовнішнє фінансування на умовах, близьких до грантових, щоб не збільшувати борговий тиск.

Український уряд також узяв зобов’язання:

активізувати боротьбу з ухиленням від сплати податків;

розширити податкову базу, зокрема оподаткувати доходи з цифрових платформ (так званий "податок на OLX");

закрити митні "сірі" схеми для імпорту споживчих товарів;

скасувати винятки з ПДВ-реєстрації;

підвищити конкуренцію в держзакупівлях;

усунути прогалини в трудовому законодавстві для зменшення тіньової зайнятості.

Нацбанк, згідно з домовленостями, продовжить політику стримування інфляції та поступового розширення гнучкості валютного курсу.

Окремо МВФ наголосив на необхідності захистити незалежність антикорупційних інституцій і реформувати податкову й митну служби.

Фонд також підтвердив готовність адаптувати програму залежно від перебігу війни та ходу мирних переговорів.

Офіційно затвердити програму повинна ще Виконавча рада МВФ.

Раніше повідомлялося, що МВФ пропонує Україні нову програму фінансування на близько $8 млрд. Як зазначила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа, хоча ця сума нижча за очікувану та необхідну, схвалення програми МВФ є вирішальною умовою для залучення коштів від інших міжнародних партнерів.