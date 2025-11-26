Реструктуризація ВВП-варантів: Україна відновила переговори з хедж-фондами – Вloomberg

Уряд України та власники варантів ВВП країни — боргових інструментів з виплатами, пов'язаними з економічним зростанням, — відновили переговори щодо потенційної реструктуризації цінних паперів. На попередніх переговорах цього місяця сторони не змогли домовитися про умови реструктуризації боргу на суму 3,2 мільярда доларів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

За словами джерел, група інвесторів на чолі з хедж-фондами підписала цього тижня угоди про нерозголошення, щоб розпочати так звані обмежені переговори. Їхні імена були анонімними, оскільки процедури є конфіденційними.

Термін "обмежений" означає, що переговори охоплюються вимогами, що дозволяють обмін непублічною інформацією, і зазвичай також включають тимчасові обмеження торгівлі, оскільки теми, що обговорюються, можуть бути чутливими до ринкової ситуації.

Серед власників варантів є хедж-фонди Aurelius Capital Management LP та VR Capital Group. Їх консультують Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP та PJT Partners PJT.

У вівторок варанти торгувалися вище 91 цента за долар, що збільшило їх приріст з початку року приблизно до 20%.

Переговори з хедж-фондами

Це не перші переговори України з хедж-фондами щодо реструктуризації боргу.

З 15 по 23 квітня Україна провела зустріч з членами Спеціального комітету, до складу якого входять інституційні інвестори — власники близько 30% ВВП-варантів України. Обидві сторони висунули свої варіанти реструктуризації боргу, але жодна з них не погодилася на пропозицію іншої.

З 16 жовтня по 5 листопада представники України провели переговори із спеціальним комітетом, до якого входять інституційні власники ВВП-варантів. Сторони безрезультатно обмінялися пропозиціями щодо їх реструктуризації.

Україна в ході цих переговорів полягала в обміні варантів на часткову грошову виплату та нову серію суверенних облігацій ("Облігації типу C") та була предметом подальшої оцінки та схвалення як МВФ, так і Паризьким клубом кредиторів України на предмет відповідності зобов'язанням України відновити стійкість боргу та рівного ставлення до кредиторів.

Згідно з пропозицією України, власники ВВП-варантів у разі згоди отримали в $60 за варанти умовною вартістю $1000. Однак сторони не досягли згоди.

Міністерство фінансів України Сергій Марченко пояснив, чому так відбулося. За його словами, Україна пропонувала обмін ВВП-варантів на нові єврооблігації серії C із коефіцієнтом обміну 1,26, поступовим купоном 2,5–6% та грошовою виплатою у розмірі 6 центів на 1 долар номіналу для стимулювання участі в обміні.

Через відсутність прогресу у досягненні згоди щодо економічних аспектів Україна відмовилася робити подальші пропозиції Комітету власників.

17 листопада Fitch підтвердив "обмежений дефолт" України через провали переговорів про реструктуризацію боргу за ВВП-варантами.

Такий кредитний рейтинг України тримається з серпня 2024 року після того, як держава почала реструктуризацію боргу за єврооблігаціями.

Fitch зауважує, що статус "обмежений дефолт" зберігатиметься, доки Україна не нормалізує відносини з більшістю зовнішніх комерційних кредиторів. Агентство сподівається на досягнення нової угоди про реструктуризацію боргів за ВВП-варантами. До моменту підписання фінального рішення Fitch утримується від підвищення рейтингу.

Довідка

ВВП-варанти — це цінні папери, які випускає держава і виплати за якими залежать від темпів економічного зростання (ВВП) країни. Вони були випущені Україною у 2015 році під час реструктуризації державного боргу як умовне зобов'язання перед кредиторами. Виплати здійснюються лише у разі перевищення певних показників зростання ВВП, а їх розмір залежить від темпів зростання економіки.

Нагадаємо, ще у 2024 році президент Володимир Зеленський затвердив закон, який дозволяє Кабінету міністрів тимчасово зупиняти виплати за зовнішнім державним боргом у разі необхідності. Цей закон став важливим кроком для підготовки до реструктуризації боргу.