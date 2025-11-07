Україна припинила переговори з власниками ВВП-варантів: не домовилися про реструктуризацію

З 16 жовтня по 5 листопада представники України провели переговори із спеціальним комітетом, до якого входять інституційні власники ВВП-варантів. Сторони безрезультатно обмінялися пропозиціями щодо їх реструктуризації.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Переговори припинилися

У Міністерстві фінансів зауважили, що сторони спільно вирішили припинити обмежені переговори, не дійшовши остаточної згоди щодо умов потенційної реструктуризації ВВП-варантів.

При цьому у відомстві наголосили, що Україна планує продовжувати взаємодію з власниками варантів та розглянути всі доступні варіанти реструктуризації, що відповідають трьом раніше заявленим цілям:

відновлення боргової стійкості відповідно до програми з МВФ;

зобов’язанням, взятим під час реструктуризацією єврооблігацій у серпні 2024 року, щодо належного розподілу тягаря між усіма комерційними вимогами в межах реструктуризації;

затвердженим 27 серпня 2024 року урядом мораторієм на виплати за варантами з 31 травня 2025 року до завершення їх реструктуризації.

Що пропонувала Україна кредиторам

Повторна пропозиція України в ході цих переговорів полягала в обміні варантів на часткову грошову виплату та нову серію суверенних облігацій ("Облігації типу C") та була предметом подальшої оцінки та схвалення як МВФ, так і Паризьким клубом кредиторів України на предмет відповідності зобов'язанням України відновити стійкість боргу та рівного ставлення до кредиторів.

Цей пакет включав компенсацію за пропущений платіж за варантами за 2023 звітний рік, який мав бути здійснений 2 червня 2025 року, але вже не передбачав подальшу компенсацію власникам варантів щодо цього пропущеного платежу.

Згідно з пропозицією України, власники ВВП-варантів у разі згоди отримали в $60 за варанти умовною вартістю $1000.

Облігації типу C мали бути погашені трьома рівними частинами 30 січня 2030, 2031 та 2032 років. Відсотки за ними сплачувалися б раз на півроку за ставками:

на 2026-2027 роки – 2,50%,

2028-2029 роки – 4%,

2030-2032 роки – 6,00%.

Згідно з даними Франкфуртської фондової біржі, ВВП-варанти 6 листопада подорожчали на 1,55% та наразі котируються за курсом 85,2% від умовного номіналу.

Попередні переговори про реструктуризацію цих зобов’язань із ключовою групою кредиторів провалилися у квітні.

Нагадаємо, ще у 2024 році президент Володимир Зеленський затвердив закон, який дозволяє Кабінету Міністрів тимчасово зупиняти виплати за зовнішнім державним боргом у разі необхідності. Цей закон став важливим кроком для підготовки до реструктуризації боргу.

ДОВІДКА:

ВВП-варанти — це цінні папери, які випускає держава і виплати за якими залежать від темпів економічного зростання (ВВП) країни. Вони були випущені Україною у 2015 році під час реструктуризації державного боргу як умовне зобов'язання перед кредиторами. Виплати здійснюються лише у разі перевищення певних показників зростання ВВП, а їх розмір залежить від темпів зростання економіки.

Який борг

За даними Мінфіну, станом на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8,024 трлн грн (або 194,2 млрд дол. США), зокрема:

зовнішній борг — 6,063 трлн грн (75,6%), або 146,8 млрд дол. США;

внутрішній борг — 1,96 трлн грн (24,4%), або 47,5 млрд дол. США.

У вересні 2025 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 78,4 млрд грн (або 1,63 млрд дол. США).