Державний борг України збільшився на 1,63 млрд доларів за місяць

У вересні 2025 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 78,4 млрд грн (або 1,63 млрд дол. США).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство фінансів.

У відомстві зауважують, що уряд вдається знижувати вартість обслуговування боргу та подовжувати термін його погашення.

Який борг

За даними Мінфіну, станом на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8, 024 трлн грн (або 194,2 млрд дол. США), зокрема:

зовнішній борг — 6, 063 трлн грн (75,6 %), або 146,8 млрд дол. США;

внутрішній борг — 1,96 трлн грн (24,4 %), або 47,5 млрд дол. США.

У вересні 2025 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 78,4 млрд грн (або 1,63 млрд дол. США). Зростання відбулося передусім за рахунок збільшення державного зовнішнього боргу, зокрема, завдяки отриманню пільгового фінансування від Європейського Союзу, Світового банку та урядів країн-партнерів.

У той же час, у вересні 2025 року державний внутрішній борг скоротився на 0,3 млрд гривень.

Станом на 30 вересня 2025 року середньозважена ставка державного боргу зменшилась до 4,86% з 4,95% в минулому місяці, а середній термін до погашення зріс до 12,7 років з 12,64 в серпні 2025 року.

Кому винні

У Мінфіні зауважують, що більшу частину державного і гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав – 64%.

Випущені цінні папери на внутрішньому ринку становлять 23%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 8%, позики від комерційних банків та інших фінансових установ – близько 5%.

У структурі державного і гарантованого боргу за валютою найбільша частка припадає на євро — 41,5%, далі — гривня (22,8%) та долар США (22,7%).

Частки Спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют (англійські фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) становлять 9,7% та 3,3% відповідно.

Нагадаємо, протягом серпня 2025 року борг України зріс на 177,41 млрд грн, що у доларовому еквіваленті становило 6,58 млрд дол. США.

У першому півріччі 2025 року витрати на погашення й обслуговування державного та гарантованого державою боргу сягнули 510,9 млрд грн, що на чверть більше, ніж торік. Кожна шоста гривня бюджетних надходжень ішла саме на ці цілі.