Державний та гарантований державою борг України сягнув майже 8 трлн грн

Протягом серпня 2025 року борг України зріс на 177,41 млрд грн

Станом на 31 серпня 2025 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України становила 7,95 трлн грн (192,71 млрд дол. США). Протягом серпня 2025 року борг України зріс на 177,41 млрд грн, що у доларовому еквіваленті становило 6,58 млрд дол. США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Зокрема державний та гарантований державою зовнішній борг становить 5,99 трлн грн (75,34 %), або 145,17 млрд дол. США. Державний та гарантований державою внутрішній борг – 1,96 трлн грн (24,66 %), або 47,54 млрд дол. США.

Сама структура державного боргу виглядає так:

Державний борг – 7,66 трлн грн (96,3 % загального боргу), або 185,58 млрд дол. США. З цієї суми зовнішній борг складає 5,78 трлн грн (72,66 %), або 140,01 млрд дол. США. Внутрішній борг – 1,88 трлн грн (23,65 %), або 45,57 млрд дол. США.

Гарантований державою борг на 31 серпня становив 294,12 млрд грн  (3,7 %), або 7,13 млрд дол. США, зокрема: зовнішній – 212,89 млрд грн (2,68 %), або 5,16 млрд дол. США; внутрішній – 81,23 млрд грн (1,02 %), або 1,97 млрд дол. США.

Додамо, впродовж минулого місяця сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 76,92 млрд грн,а в доларовому —  на $1,29 млрд. Станом на 31 липня, загальний борг країни становить понад 7,77 трлн грн ($186,13 млрд).

