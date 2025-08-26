У липні державний борг України зріс майже на 77 млрд грн: ключові показники і структура

Впродовж минулого місяця сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 76,92 млрд грн,а в доларовому — на $1,29 млрд. Станом на 31 липня, загальний борг країни становить понад 7,77 трлн грн ($186,13 млрд).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Міністерства фінансів України.

Структура держборгу

Згідно з оприлюдненими даними, зовнішній борг складає 74,97% від загальної суми, що дорівнює 5, 83 трлн грн ($139,54 млрд), а внутрішній борг — 25,03%, або 1, 95 трлн грн ($46,59 млрд).

Безпосередньо державний борг України на кінець липня 2025 року становив 7,48 трлн грн (96,19 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 179,03 млрд доларів.

Державний зовнішній борг перевищив 5, 61 трлн грн (72,2 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 134,39 млрд доларів.

Державний внутрішній борг становив 1,86 трлн грн (23,99 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 44,64 млрд доларів.

Гарантований державою борг, який є меншою частиною загальної суми, становив 296,35 млрд грн (3,81%), або $7,1 млрд, зокрема:

гарантований державою зовнішній борг – 215,01 млрд грн (2,77 %), або $5,15 млрд;

гарантований державою внутрішній борг – 81,34 млрд грн (1,05 %), або $1,95 млрд.

Як розраховується державний борг?

Як пояснили у Мінфіні, обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі як непогашена номінальна вартість боргових зобов’язань у валюті кредиту (позики). Стан державного та гарантованого державою боргу визначається у гривнях та доларах США за курсом Національного банку України на останній день звітного періоду та включає операції за цей день.

Нагадаємо, загальний державний та гарантований державою борг України станом на 30 червня 2025 року становив 7,7 трлн гривень, або 184,84 млрд доларів США.