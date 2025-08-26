В июле государственный долг Украины вырос почти на 77 млрд грн: ключевые показатели и структура

За прошедший месяц сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 76,92 млрд грн, а в долларовом — на $1,29 млрд. По состоянию на 31 июля, общий долг страны составляет более 7,77 трлн грн ($186,13 млрд).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Министерства финансов Украины.

Структура госдолга

Согласно обнародованным данным, внешний долг составляет 74,97% от общей суммы, что равняется 5,83 трлн грн ($139,54 млрд), а внутренний долг – 25,03%, или 1,95 трлн грн ($46,59 млрд).

Непосредственно государственный долг Украины на конец июля 2025 составил 7,48 трлн грн (96,19% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 179,03 млрд долларов.

Государственный внешний долг превысил 5,61 трлн грн (72,2% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 134,39 млрд долларов.

Государственный внутренний долг составил 1,86 трлн. грн (23,99% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 44,64 млрд долларов.

Гарантированный государством долг, являющийся меньшей частью общей суммы, составлял 296,35 млрд грн (3,81%), или $7,1 млрд, в частности:

гарантированный государством внешний долг – 215,01 млрд грн (2,77%), или $5,15 млрд;

гарантированный государством внутренний долг – 81,34 млрд грн (1,05%), или $1,95 млрд.

Как рассчитывается государственный долг?

Как пояснили в Минфине, объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.

Напомним, общий государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2025 года составил 7,7 трлн гривен, или 184,84 млрд долларов США.