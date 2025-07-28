В июне госдолг Украины превысил 184,84 млрд долларов — Минфин

Общий государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 июня 2025 года составил 7,7 трлн гривен, или 184,84 млрд долларов США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минфина.

Структура долга

Согласно обнародованным данным, львиную долю долга составляет внешний долг, достигший 5 775,49 млрд грн (75,04% от общей суммы), или 138,70 млрд долларов США.

Внутренний долг составляет гораздо меньшую часть – 1 921,46 млрд грн (24,96%), или 46,14 млрд долларов США.

Непосредственно государственный долг Украины на конец июня 2025 составил 7 402,52 млрд грн (96,18% от общей суммы), или 177,77 млрд долларов США.

Из него государственный внешний долг составил 5561,92 млрд грн (72,26%), или 133,57 млрд долларов США, а государственный внутренний долг – 1840,61 млрд грн (23,91%), или 44,20 млрд долларов США.

Гарантированный государством долг, являющийся меньшей частью общей суммы, составлял 294,43 млрд грн (3,83%), или 7,07 млрд долларов США.

Из них 213,57 млрд грн (2,77%), или 5,13 млрд долларов США, приходится на гарантированный государством внешний долг, и 80,86 млрд грн (1,05%), или 1,94 млрд долларов США – на внутренний .

Увеличение долга за июнь 2025 года

В Минфине отметили, что в течение июня 2025 г. государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился. В гривневом эквиваленте прирост составил 181,73 млрд грн, а в долларовом – 3,88 млрд долларов. Это подчеркивает динамику роста долговых обязательств страны, которая продолжает привлекать финансовую помощь для поддержки экономики и обороны.

Напомним, что в мае 2025 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины достиг 7,515 триллиона гривен, что эквивалентно 180,97 миллиарда долларов США.