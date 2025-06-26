В мае госдолг Украины превысил 7,5 трлн грн – Минфин

По состоянию на 31 мая 2025 г. общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины достиг 7,515 триллиона гривен, что эквивалентно 180,97 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов.

Из этой суммы большая часть — 5,585 триллиона гривен, или 134,48 миллиарда долларов — составляла внешний долг. Внутренний долг составил 1,930 триллиона гривен, или 46,48 миллиарда долларов.

Государственный долг без учета гарантий по другим обязательствам составил 7,239 триллиона гривен, или 174,32 миллиарда долларов. Из них 5,388 триллиона гривен – это внешний долг (129,73 миллиарда долларов), а 1,852 триллиона гривен – внутренний (44,59 миллиарда долларов).

Гарантированный государством долг составил 276,04 миллиарда гривен, что соответствует 6,65 миллиарда долларов США. Из них 197,29 миллиарда гривен – это внешние гарантии (4,75 миллиарда долларов), еще 78,75 миллиарда – внутренние (1,90 миллиарда долларов).

За май совокупный государственный и гарантированный долг Украины вырос на 34,88 миллиарда гривен в национальной валюте и на 1 миллиард в долларовом эквиваленте. Рост долга объясняется как валютными колебаниями, так и потребностью в финансировании расходов бюджета в условиях войны.

По состоянию на 30 апреля 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7 480,3 млрд грн, или 180 млрд долларов США в эквиваленте.