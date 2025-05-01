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В марте государственный долг Украины вырос более чем на 100 миллиардов гривен

гривны
В марте вырос государственный долг Украины.

В марте 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 103,48 млрд грн, а в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 2,64 млрд долларов США.

Об этом сообщает Министерство финансов.

По данным ведомства, по состоянию на 31 марта 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял более 7,12 трлн грн, или 171,73 млрд долларов. Из этой суммы:

  • государственный и гарантированный государством внешний долг — 5,21 трлн грн (73,16% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 125,65 млрд долларов;
  • государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1,91 трлн грн (26,83%), или 46,08 млрд долларов.

В марте, прежде всего, вырос внешний долг, а именно задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций, которая составила 3,68 трлн гривен. Что касается внутреннего долга, то больше выросла задолженность по выпущенным ценным бумагам на внутреннем рынке и составила 1,83 трлн гривен.

Напомним, в феврале 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 48,48 млрд гривен, в то же время в долларовом эквиваленте долг вырос на 9,5 млн долларов США.

Автор:
Татьяна Ковальчук