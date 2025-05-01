У березні державний борг України зріс на понад 100 мільярдів гривень

У березні 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 103,48 млрд грн, а у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 2,64 млрд доларів США.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

За даними відомства, станом на 31 березня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив понад 7,12трлн грн, або 171,73 млрд доларів. З цієї суми:

державний та гарантований державою зовнішній борг – 5 , 21 трлн грн (73,16 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 125,65 млрд дол арів ;

21 грн (73,16 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 125,65 млрд дол ; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 , 91 трлн грн (26,83 %), або 46,08 млрд дол арів .

У березні передусім зріс зовнішній борг, а саме заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних фінансових організацій, яка склала 3, 68 трлн гривень. Щодо внутрішнього боргу, то найбільше зросла заборгованість за випущеними цінними паперами на внутрішньому ринку, яка становить 1,83 трлн гривень

Нагадаємо, у лютому 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,48 млрд гривень, водночас у доларовому еквіваленті борг зріс на 9,5 млн доларів США.