У лютому державний борг України зменшився на понад 48 млрд грн

У лютому 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася у гривневому еквіваленті на 48,48 млрд гривень, водночас у доларовому еквіваленті борг зріс на 9,5 млн доларів США.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

За даними відомства, станом на 28 лютого 2025 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу становив 7,02 трлн грн (169,09 млрд дол. США), зокрема:

державний та гарантований державою зовнішній борг – 5,1 трлн грн (72,75% від загальної суми) або 123,01 млрд дол. США;

державний та гарантований державою внутрішній борг – 1,9 трлн грн (27,25%) або 46,08 млрд дол. США.

Міністерство фінансів зменшує обсяг запозичень на внутрішньому ринку з метою зменшення вартості обслуговування державного боргу, покриваючи потреби в фінансуванні за рахунок великих обсягів пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Яка структура державного та гарантованого державою боргу?

За категоріями кредиторів більшість боргу припадає на:

міжнародні фінансові організації (МФО) та уряди іноземних держав – 57,82%;

внутрішній ринок через продаж державних цінних паперів – 26,2%;

зовнішні ринки через випущені цінні папери – 9%;

інші кредитори – 6,98%.

Яка валютна структура державного боргу?

Державний та гарантований борг України розподілений за валютами наступним чином:

долари США – 1,8 трлн грн (26,18%);

євро – 2,4 трлн грн (34,27%);



гривня – 1,8 трлн грн (25,02%);



гривня – 1,8 трлн грн (25,02%); інші валюти (СПЗ, фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) – 1,02 трлн грн (14,52%).

Крім того, у лютому Мінфін провів 10 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), залучивши 26,4 млрд грн на фінансування державного бюджету.

Нагадаємо, станом на 31 січня 2025 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України склав 7,07 трлн грн (168,99 млрд дол. США).