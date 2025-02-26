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Держборг України перевищив 7 трильйонів гривень
Станом на 31 січня 2025 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України склав 7,07 трлн грн (168,99 млрд дол. США).
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Основна частина боргу – зовнішні зобов’язання, які становлять 5,14 трлн грн (122,93 млрд дол.), або 72,74% від загального боргу. Внутрішній борг, відповідно, складає 1,93 трлн грн (46,07 млрд дол.), або 27,26%.
Структура боргу
Державний борг України без урахування гарантованих зобов’язань склав 6,78 трлн грн (162,08 млрд дол.). Із цієї суми зовнішній борг становить 4,92 трлн грн (117,73 млрд дол.), а внутрішній – 1,86 трлн грн (44,35 млрд дол.).
Гарантований державою борг склав 289,08 млрд грн (6,91 млрд дол.), з яких 217,51 млрд грн (5,2 млрд дол.) припадає на зовнішні зобов’язання, а 71,57 млрд грн (1,71 млрд дол.) – на внутрішні.
У Мінфіні додали, що протягом січня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 87,03 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 2,93 млрд дол. США.
нагадаємо, протягом 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 1,46 трильйона гривень, досягнувши станом суми в 6,98 трильйона гривень, або 166,06 мільярда доларів США.