Державний борг України стає дешевшим та більш довгостроковим – Мінфін

Державний борг України стає дешевшим та більш довгостроковим. З початку 2024 року середньозважена його вартість скоротилася на 21,8% - з 6,24 до 4,88%. Середня строковість державного боргу складає понад 11 років.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 409 млрд грн, або 155,7 млрд дол. США, в тому числі:

державний та гарантований державою зовнішній борг – 4613 млрд грн (72% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 112,1 млрд дол. США;

державний та гарантований державою внутрішній борг – 1796 млрд грн (28%), або 43,6 млрд дол. США.

За даними Мінфіну, протягом 3 кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України зріс у гривневому еквіваленті на 241 млрд грн, а в доларовому еквіваленті – на 3,5 млрд дол. США в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів, зокрема від ЄС межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Повідомляється, що у розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій (МФО) та урядів іноземних держав – 58%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку складають 27%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку – 12%, а позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ – 3%.

Як наголошують у Мінфіні, у розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу частка євро – 36%, гривні – 25%, дол. США – 24%, СПЗ – 11%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах – 4%.

Нагадаємо, на 31 серпня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 371,7 млрд грн або 154,7 млрд дол. Завдяки реструктуризації єврооблігацій державний борг у серпні зменшився.

Україна офіційно почала реструктуризацію боргу та запустила процес обміну єврооблігацій

Як повідомлялося, Україна 22 липня повідомила про досягнення принципових домовленостей щодо реструктуризації боргу за євробондами на суму близько $23 млрд зі спеціальним комітетом власників цих євробондів.

Домовленості передбачають списання 37% боргу з можливістю відновлення 12% у разі досягнення певного рівня ВВП у 2028 році.

Решту боргу буде оформлено новими єврооблігаціями із погашенням у 2029-2036 роках, відсотки за якими поступово зростатимуть від 1,75% у найближчі роки до 7,75% наприкінці терміну обігу. За участь у такому обміні буде виплачено винагороду в розмірі 1,25% від суми обмінюваних єврооблігацій.

9 серпня Україна оприлюднила на Лондонській фондовій біржі заяву про пропозицію обміну та запит на згоду щодо зміни умов державних єврооблігацій та облігацій, гарантованих державою, зокрема для Укравтодору.