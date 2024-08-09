Україна офіційно почала реструктуризацію боргу та запустила процес обміну єврооблігацій

9 серпня Україна оприлюднила на Лондонській фондовій біржі заяву про пропозицію обміну та запит на згоду щодо зміни умов державних єврооблігацій та облігацій, гарантованих державою, зокрема для Укравтодору.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Ця пропозиція відображає домовленості, досягнуті 22 липня з Комітетом власників єврооблігацій, і викладена в Меморандумі про обмін, доступному для власників єврооблігацій. Сьогодні розпочинається голосування бондхолдерів щодо затвердження цих змін.

"Ми переходимо до вирішального етапу нашої операції з відновлення боргової стійкості України: сьогодні бондхолдери починають голосування щодо пропозиції обміну та затвердження змін умов наших єврооблігацій відповідно до принципових домовленостей, досягнутих з Комітетом кредиторів 22 липня", - повідомив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Він зазначив, що цей етап є підсумком майже двох років ґрунтовних консультацій з інвестиційною спільнотою, метою яких було визначити оптимальні умови для усіх сторін, включно з МВФ та офіційними кредиторами.

За його словами успішне завершення угоди дозволить Україні скоротити державний борг на $8,67 мільярда та заощадити $22,75 мільярда на боргових виплатах до 2033 року, що дозволить спрямувати ці кошти на нагальні потреби країни.

Україна домовилася щодо реструктуризації зовнішнього боргу

Нагадаємо, 22 липня Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій про реструктуризацію боргу, що дозволить країні зекономити 11,4 мільярда доларів за три роки та 22,75 мільярда до 2033 року.

Міністерство фінансів уточнило, що реструктуризація стосується державних облігацій на суму 23,4 мільярда доларів. Уряд планує завершити цей процес до серпня, хоча попередні переговори з кредиторами не призвели до згоди щодо умов погашення боргу.

Досягнуті домовленості передбачають зменшення боргу України через номінальне зниження вартості єврооблігацій на 37% на початковому етапі, що зменшить обсяг боргу на 8,67 мільярда доларів, та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%, що дозволить зменшити загальний обсяг боргових зобов'язань країни.

Проте, вже 3 серпня через реструктуризацію боргу Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті (FC) з "CC/C" до "SD/SD" (selective default).

Зауважимо, що на початку березня рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг і рейтинг емітента в іноземній валюті України до "CC" з "CCC". При цьому, подальший прогноз агентства був "негативний".

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