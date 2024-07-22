Україна домовилася з власниками єврооблігацій щодо реструктуризації боргу

Україна домовилася з Комітетом власників єврооблігацій про реструктуризацію боргу, що дозволить зекономити 11,4 мільярда доларів за три роки та 22,75 мільярда до 2033 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Звільнені кошти будуть направлені на фінансування оборонних потреб, соціального захисту та відновлення інфраструктури.

Міністерство фінансів уточнило, що реструктуризація стосується державних облігацій на суму 23,4 мільярда доларів. Уряд планує завершити цей процес до серпня, хоча попередні переговори з кредиторами не призвели до згоди щодо умов погашення боргу.

Умови відстрочки

Досягнуті домовленості передбачають зменшення боргу України через номінальне зниження вартості єврооблігацій на 37% на початковому етапі, що зменшить обсяг боргу на 8,67 мільярда доларів, та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%, що дозволить зменшити загальний обсяг боргових зобов'язань країни.

Після завершення реструктуризації термін погашення єврооблігацій буде продовжено. Перше погашення в розмірі 1,172 мільярда доларів відбудеться у 2029 році. У порівнянні з поточними умовами, без реструктуризації основна сума боргу в розмірі 9,381 мільярда доларів (без урахування капіталізованих відсотків) підлягала б виплаті в період з 2024 по 2029 рік.

Згідно досягнутим домовленостям, будуть випущені нові єврооблігації, включаючи чотири серії Облігацій A, з погашенням у 2029, 2034, 2035 і 2036 роках. Також будуть випущені чотири серії Облігацій B, з погашенням у 2030, 2034, 2035 і 2036 роках.

Купонні платежі по Облігаціях A будуть розподілені наступним чином: 1,75% у 2024−2025 роках, 4,5% у 2026 році та першій половині 2027 року, 6% у другій половині 2027−2033 років, а з 2034 року і надалі ставка складе 7,75%.

Досягнуті домовленості отримали підтримку Комітету кредиторів України і відповідають цільовим показникам програми Механізму розширеного фінансування МВФ.

Зокрема, співвідношення боргу до ВВП повинно досягти 82% до кінця 2028 року. До кінця 2033 року це співвідношення має скласти 65%. Середня потреба у фінансуванні в період з 2028 по 2033 роки становитиме 8% від ВВП.

Також, нагадаємо, 18 липня Верховна Рада ухвалила законопроект №111396 про реструктуризацію боргу, що дозволяє Кабміну призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня 2024 року. Рішення дає уряду можливість також переглянути борг перед Агентством відновлення, що складає 700 мільйонів доларів плюс відсотки.

Чи загрожував Україні дефолт, якби не вдалося досягти угоди?

Як повідомляло видання Bloomberg, ринок активно стежив за ситуацією з комерційним боргом України з середини весни 2024 року, коли з'явилася потреба в новій реструктуризації єврооблігацій. Спеціальний комітет кредиторів, зокрема включаючи такі компанії, як BlackRock і Pimco, прагнув натиснути на Україну, щоб вона відновила виплати відсотків наступного року в обмін на списання частини боргу. Загальна сума боргу перед цими кредиторами становила 20 мільярдів євро, а інвестори вимагали щорічних виплат у розмірі 500 мільйонів доларів.

Як писало видання Wall Street Journal, у разі невдалої угоди Україна могла б оголосити дефолт, оскільки в серпні закінчувалися канікули з обслуговування боргу, запроваджені після початку війни з Росією.

Однак, за словами членкині Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніни Южаніної, дефолту не було б, навіть якщо Україна не змогла домовитися з приватними кредиторами, які вимагають повернення тіла кредиту

Вона нагадала, що приватні кредитори, по яким настає строк виплати за облігаціями, вимагають повернення тіла кредиту – 20 млрд доларів (13,5 млрд доларів відсотків і тіла кредиту з них, в тому числі у 2024 році – 4,5 млрд доларів ).

"Наша переговорна група намагалася зменшити заборгованість тіла кредиту на 60%, але кредитори з цим не погодилися. У меморандумі з МВФ вказано, що до кінця серпня 2024 вони планують досягти домовленості з комерційними кредиторами", - розповіла Южаніна. Вона переконана, що якийсь компроміс буде знайдено.