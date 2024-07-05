Міжнародні резерви України продовжують знижуватися: виплачуємо борги кредиторам

Станом на 1 липня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 37 894,2 млн дол. США. У червні вони знизилися на на $1,14 млрд (2,9%).

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Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку та згладжування курсових коливань, а також борговими виплатами країни в іноземній валюті.

"Ці операції були частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП)", - підкреслили в НБУ.

Що вплинуло на зменшення валютних резервів

Як повідомляють в Нацбанку, загалом упродовж червня 2024 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції НБУ на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 2 995,5 млн дол. США та викупив до резервів 0,9 млн дол. США. Отже, чистий продаж валюти НБУ в червні становив 2 994,6 млн дол. США, зменшившись порівняно з травнем на 2,7%.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

Так, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 2 431,7 млн дол. США. З цієї суми:

2 021,4 млн дол. США від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility;

407,3 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП;

3,0 млн дол. США – від Світового банку.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 444,5 млн дол. США, з яких:

315,7 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

73,6 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

12,6 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед Credit Agricole Corporate and Investment Bank;

42,6 млн дол. США – сплата боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 247,6 млн дол. США.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют). У червні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 111,9 млн дол. США.

Як наголошують в НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо, станом на 1 червня 2024 року міжнародні резерви України становили 39 033,8 млн дол. США. У травні вони знизилися на 7,9% порівняно з квітнем.

Зауважимо, за січень-травень 2024 року Україна витратила 101,7 млрд грн на обслуговування державного боргу. Ця сума перевищує видатки на закупівлю військової техніки, озброєння та боєприпасів для Збройних Сил, які становили 101,3 млрд грн за цей період.

Україна веде переговори про часткове списання держборгу

Міністерство фінансів України продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання державного боргу. Переговори найближчим часом будуть публічними.

Україні дуже важливо забезпечити реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне заморожування виплат, узгоджене власниками непогашених міжнародних облігацій на суму 20 мільярдів доларів, при чому інвестори планують отримувати від України 500 мільйонів відсоткових виплат щорічно.

Зазначимо, що ринок із середини весни 2024 року очікує пропозиції Мінфіну про нову реструктуризацію комерційного боргу за єврооблігаціями. Їхні власники вже сформували спеціальний комітет напередодні майбутніх переговорів.

Видання Wall Street Journal на початку травня повідомило, що група власників облігацій, включно з BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб відновити виплати відсотків за боргом уже наступного року в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.