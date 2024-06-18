Видатки на обслуговування держборгу перевищили витрати на озброєння для ЗСУ

За січень-травень 2024 року Україна витратила 101,7 млрд грн на обслуговування державного боргу. Ця сума перевищує видатки на закупівлю військової техніки, озброєння та боєприпасів для Збройних Сил, які становили 101,3 млрд грн за цей період.

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Про це повідомили у пресслужбі Міністерстві фінансів.

На оплату праці військових було спрямовано 377,2 млрд грн. Крім видатків на озброєння, ще 62,5 млрд грн перераховано на медичне обслуговування населення.

Оплата праці з нарахуваннями: 494 млрд грн (у травні – 105,6 млрд грн), або 39,3% від загального обсягу видатків. Зокрема, 377,2 млрд грн було спрямовано на грошове утримання військовослужбовців.

Оплата використання товарів і послуг: 204 млрд грн (у травні – 63,7 млрд грн), або 16,2% від загального обсягу.

Серед них:

101,3 млрд грн на підтримку Збройних Сил України, зокрема, на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів та іншого спеціального обладнання.

62,5 млрд грн на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Соціальне забезпечення: 236,6 млрд грн (у травні – 49,3 млрд грн), або 18,8% від загального обсягу. Основні статті: 113,9 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду, 48,8 млрд грн – соціальний захист дітей та сімей, 23 млрд грн – житлові субсидії та пільги.

Обслуговування державного боргу: 101,7 млрд грн (у травні – 37,2 млрд грн), або 8,1% від загального обсягу видатків, що на 21,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Трансферти місцевим бюджетам: 65,3 млрд грн (у травні – 14,5 млрд грн), або 5,2% від загального обсягу.

Таким чином, в умовах війни фінансовий тягар обслуговування державного боргу для України став більшим за витрати на озброєння для армії. Це викликає занепокоєння щодо пріоритетів видаткової політики в критичний період.

Україна веде переговори про часткове списання держборгу

Міністерство фінансів України продовжує переговори про реструктуризацію з власниками єврооблігацій, зокрема про часткове списання боргу. Переговори найближчим часом будуть публічними.

Україні дуже важливо забезпечити реструктуризацію боргу до того, як у серпні закінчиться дворічне заморожування виплат, узгоджене власниками непогашених міжнародних облігацій на суму 20 мільярдів доларів, при чому інвестори планують отримувати від України 500 мільйонів відсоткових виплат щорічно.

Зазначимо, що ринок із середини весни 2024 року очікує пропозиції Мінфіну про нову реструктуризацію комерційного боргу за єврооблігаціями. Їхні власники вже сформували спеціальний комітет напередодні майбутніх переговорів.

Видання Wall Street Journal на початку травня повідомило, що група власників облігацій, включно з BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб відновити виплати відсотків за боргом уже наступного року в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

Джерело фото: ua.depositphotos.com