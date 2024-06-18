Расходы на обслуживание госдолга превысили расходы на вооружение для ВСУ

За январь-май 2024 Украина потратила 101,7 млрд грн на обслуживание государственного долга. Эта сумма превышает расходы на закупку военной техники, вооружения и боеприпасов для Вооруженных Сил, которые составили 101,3 млрд. грн. за этот период.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

На оплату труда военных было направлено 377,2 млрд. грн. Помимо расходов на вооружение еще 62,5 млрд грн перечислено на медицинское обслуживание населения.

Оплата труда с начислениями: 494 млрд грн (в мае – 105,6 млрд грн) или 39,3% от общего объема расходов. В частности, 377,2 млрд. грн. было направлено на денежное содержание военнослужащих.

Оплата использования товаров и услуг: 204 млрд грн (в мае – 63,7 млрд грн) или 16,2% от общего объема.

Среди них:

101,3 млрд. грн. в поддержку Вооруженных Сил Украины, в частности, на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов и другого специального оборудования.

62,5 млрд. грн. на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Социальное обеспечение: 236,6 млрд грн (в мае – 49,3 млрд грн) или 18,8% от общего объема. Основные статьи: 113,9 млрд грн – трансферт Пенсионного фонда, 48,8 млрд грн – социальная защита детей и семей, 23 млрд грн – жилищные субсидии и льготы.

Обслуживание государственного долга: 101,7 млрд грн (в мае – 37,2 млрд грн), или 8,1% общего объема расходов, что на 21,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Трансферты местным бюджетам: 65,3 млрд грн (в мае – 14,5 млрд грн) или 5,2% от общего объема.

Таким образом, в условиях войны финансовое бремя обслуживания государственного долга для Украины стало больше расходов на вооружение для армии. Это вызывает обеспокоенность приоритетами расходной политики в критический период.

Украина ведет переговоры о частичном списании госдолга

Министерство финансов Украины продолжаетпереговоры о реструктуризации с собственниками еврооблигаций, в частности, о частичном списании долга. Переговоры в ближайшее время будут публичными.

Украине очень важно обеспечить реструктуризацию долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных международных облигаций на сумму 20 миллиардов долларов, при чем инвесторы планируют получать от Украины 500 миллионов процентных выплат ежегодно.

Отметим, что рынок с середины весны 2024 ожидает предложения Минфина о новой реструктуризации коммерческого долга по еврооблигациям. Их владельцы уже сформировали специальный комитет накануне предстоящих переговоров.

Издание Wall Street Journal в начале мая сообщило, что группа владельцев облигаций, включая BlackRock BLK и Pimco, планирует давить на Украину, чтобы возобновить выплаты процентов по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.

Источник фото: ua.depositphotos.com