Владельцы украинских еврооблигаций выбрали советников по реструктуризации долга

Группа владельцев украинских еврооблигаций избрала компанию PJT Partners Inc своим финансовым консультантом в преддверии потенциальной реструктуризации долговых обязательств.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что владельцы облигаций — большая группа, в которую входят Amundi, BlackRock и Amia Capital — активизируют усилия, поскольку замораживание выплат по еврооблигациям, предоставленным Украине в 2022 году, должно закончиться в сентябре.

Глава управления долгом Украины Юрий Буца заявил в январе, что в ближайшие месяцы требуются дополнительные данные, которые послужат основой для обсуждения с держателями еврооблигаций.

По его словам, Украина надеется достичь соглашения до сентября.

По данным издания, компания Weil, Gotschal&Manges LLP выступит юридическим консультантом владельцев облигаций.

Bloomberg напоминает, что выплаты по непогашенным международным облигациям Украины на 20 миллиардов долларов были приостановлены два года назад после вторжения России согласно соглашению, достигнутому с владельцами облигаций.

Отметим, Украине очень важно обеспечить реструктуризацию долга до того, как в августе закончится двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных международных облигаций на сумму 20 миллиардов долларов. Официальные переговоры по этому вопросу могут начаться уже в апреле.

Государственный долг Украины увеличился вдвое

Напомним, что с начала войны государственный долг увеличился в два раза (+2 758 млрд. грн.), в валютном эквиваленте – на 55% (+51,6 млрд. долл.).

Основной прирост госдолга обусловлен привлечением внешних официальных льготных кредитов (от ЕС, правительств других стран, МФО).

Отметим, что часть по внешнему долгу реструктуризирована: перед официальными кредиторами из G7, Парижского клуба – до конца марта 2027 года, перед коммерческими кредиторами – до августа 2024 года, но по программе МВФ также запланировано продление до 2027 года. Это существенно уменьшает нагрузку на бюджет: благодаря реструктуризации ожидается экономия на погашении и обслуживании госдолга в 2024 году в сумме 4,6 млрд.долл., суммарно к 2027 году – 14,8 млрд.долл.

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