Кабмин создал новый орган по бронированию работников: что изменится для бизнеса

Кабинет министров создал Координационный центр по организации бронирования, согласующий увеличение объемов бронирования военнообязанных работников более 50%, а также анализировать отраслевые и региональные критерии критичности предприятий.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Новый центр будет работать как временный консультативно-совещательный орган Кабмина.

Его сопредседателями станут замминистра экономики и окружающей среды и замминистра обороны. К работе также будут привлекаться представители органов власти, ответственные за экономику , оборону, безопасность, гуманитарную политику и критическую инфраструктуру.

Что будет делать новый центр

Координационный центр будет рассматривать вопрос увеличения объемов бронирования сверх базового уровня в 50%.

Также он будет согласовывать отраслевые и региональные критерии критичности и давать рекомендации по их доработке.

Отдельно центр будет рассматривать обращения государственных органов по определению предприятий критически важными.

Он также сможет рекомендовать упразднение статуса критически важного предприятия, в том числе при наличии соответствующих оснований от правоохранительных органов.

Сколько будет продолжаться рассмотрение

Обычный срок рассмотрения обращений государственных органов будет не более одного месяца.

Если вопрос требует безотлагательного решения, Координационный центр должен предоставить свои рекомендации в течение семи рабочих дней.

В то же время, окончательное решение о предоставлении предприятию статуса критически важного и в дальнейшем будет оставаться за уполномоченными государственными органами.

Критерии критичности пересмотрят

В то же время правительство поручило центральным органам исполнительной власти и областным военным администрациям в течение 10 дней пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности.

Обновленные критерии должны соглашаться с новым Координационным центром.

Правительство отдельно отмечает, что такой пересмотр не означает автоматической отмены статусов всех предприятий. Компании, отвечающие критериям, которые останутся без изменений, сохранят статус критически важных.

Напомним, в июле 2026 года новое правительство отменило создание Координационного центра, который должен был координировать процесс бронирования и давать рекомендации по определению предприятий критически важными. Теперь Кабмин снова создал такой орган, существенно расширив его роль в согласовании критериев критичности и повышенных лимитов бронирования.