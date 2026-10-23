100% больше не будет: оборонным и энергетическим предприятиям сократят квоты бронирования работников

Правительство в обновленном проекте постановления о порядке бронирования военнообязанных может повысить лимиты для работников энергетического и оборонно-промышленного комплексов до 95%, вместо предлагаемых ранее 85%.

Как пишет Dilo, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, в случае необходимости забронировать 100% работников в этих секторах соответствующее решение должно обязательно пройти через вновь Координационный центр (совещательный орган при правительстве для проверки обоснованности критериев).

Ожидается, что правительство одобрит постановление уже на этой неделе.

Оборонным предприятиям могут сократить квоту бронирования

Министерство экономики и окружающей среды по данным представителей оборонной отрасли предлагало сократить максимальную квоту бронирования работников критически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) со 100% до 85%. Производители выступили против изменений, предупреждая о риске потери дефицитных специалистов и остановки отдельных производств.

Исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко заявил, что соответствующий проект постановления уже направили в Министерство обороны на согласование.

Представители отрасли возмущены тем, что возможные изменения не обсуждались с производителями заранее.

Напомним, в сентябре Министерство обороны подтвердило статус критически важных 86% предприятий ОПК, прошедших повторную проверку и сохранивших право бронировать работников.

Изменения правил бронирования

13 октября правительство приняло постановление об изменениях в правилах бронирования военнообязанных работников.

Проект предусматривал понижение квот для ряда критических секторов. Так, в оборонно-промышленном комплексе и энергетике предел на бронирование может снизиться со 100% до 85%. В сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами – с 75 до 60%. Для остальных критически важных предприятий предел остается на уровне 50%.

Параллельно предлагается создать Координационный центр при Кабмине, без рекомендации которого предприятия не смогут получить повышенный лимит бронирования. Он состоит из 17 человек под сопредседателем Минэкономики и Минобороны, с участием представителей Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Национальной полиции и других государственных органов.

Постановление правительства по изменению правил бронирования военнообязанных на время мобилизации и военного положения еще находится в процессе обработки, заявлял премьер-министр Сергей Корецкий. Он объяснил необходимость изменений злоупотреблений во время бронирования .

Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.