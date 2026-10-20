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Изменения правил бронирования военнообязанных: бизнес призывает власти к диалогу

военный билет
Бизнес призывает к диалогу о возможных изменениях в процедуре бронирования / Depositphotos

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась с официальным письмом к президенту, премьер-министру, министру экономики и окружающей среды и министру обороны Украины относительно рисков возможного усиления ограничений в процедуре бронирования работников.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Бизнес-сообщество признает, что обеспечение обороноспособности государства является безусловным приоритетом, но отмечают, что налоговые поступления от предприятий являются одним из ключевых источников финансирования сектора безопасности и обороны.

Поэтому ЕБА акцентирует необходимость сохранения баланса между потребностями национальной безопасности и устойчивостью экономики.

Риски для экономики

Кроме того, компании недавно прошли сложную процедуру повторного подтверждения статуса критически важных по обновленным требованиям, а часть предприятий увеличила официальный уровень зарплат, чтобы соответствовать установленным критериям. В ЕБА отмечают, что введение очередных изменений без надлежащего обсуждения будет создавать дополнительную регуляторную нагрузку и снижать предсказуемость государственной политики.

По оценкам представителей бизнеса, усиление ограничений может привести к потере ключевых специалистов, нарушению производственных процессов и цепей снабжения, сокращению налоговых поступлений и снижению возможностей оборонно-промышленного комплекса.

ЕБА призывает государство обеспечить предсказуемость политики в сфере бронирования, не вводить существенные изменения без предварительного диалога с бизнесом и оценки их возможных последствий.

Что предлагает бизнес

Среди ключевых предложений:

  • привлечение бизнес-сообщества к подготовке решений;
  • введение прозрачного механизма рассмотрения обращений предприятий;
  • сбалансированное представительство органов сектора безопасности и обороны и профильных министерств в процессе принятия решений, а также обеспечение равных условий для добросовестных работодателей без чрезмерной административной нагрузки и бюрократизации.

Кроме того, ЕБА готова приобщиться к выработке взвешенных решений, которые будут учитывать потребности национальной безопасности и способствовать сохранению экономической стабильности Украины.

Ранее ЕБА выразила обеспокоенность возможными изменениями в порядке бронирования военнообязанных работников и призвала правительство обеспечить открытый диалог с бизнес-сообществом для принятия любых решений.

Изменения правил бронирования

  13 октября правительство приняло постановление об изменениях в правилах бронирования военнообязанных работников.

В настоящее время проект предусматривает снижение квот для ряда критических секторов. Так, в оборонно-промышленном комплексе и энергетике предел на бронирование может снизиться со 100% до 85%. В сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами – с 75 до 60%. Для остальных критически важных предприятий предел остается на уровне 50%.

Параллельно предлагается создать Координационный центр при Кабмине, без рекомендации которого предприятия не смогут получить повышенный лимит бронирования. Он состоит из 17 человек под сопредседателем Минэкономики и Минобороны, с участием представителей Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки, Национальной полиции и других государственных органов.

Постановление правительства по изменению правил бронирования военнообязанных на время мобилизации и военного положения еще находится в процессе обработки, заявлял премьер-министр Сергей Корецкий. Он объяснил необходимость изменений злоупотреблениями во время бронирования .

Отметим, в Украине на сентябрь 2026 года забронировано от мобилизации около 1,4 млн человек, а больше всего бронирований приходится на перерабатывающую промышленность, транспорт и логистику, торговлю, энергетику и сельское хозяйство.

Автор:
Светлана Манько

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