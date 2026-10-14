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Депутаты требуют от правительства отказаться от создания нового Коордцентра по бронированию

Военный билет
Депутаты требуют от правительства отказаться от нового центра бронирования / Shutterstock

Группа народных депутатов из всех парламентских фракций обратилась к премьер-министру с требованием отказаться от создания Координационного центра по бронированию военнообязанных. Парламентарии предупреждают, что дополнительное звено согласования может затягивать бронирование работников оборонной промышленности, энергетики, транспорта и критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение народного депутата Александра Федиенко.

По его словам, вместо создания нового органа государство должно проверять конкретные предприятия в случаях возможных злоупотреблений и усовершенствовать действующую систему бронирования.

"Если при бронировании есть злоупотребления, нужно проверять конкретные предприятия и законность принятых решений. Если действующая система не работает, необходимо совершенствовать ее, а не создавать новые бюрократические структуры", – заявил Федиенко.

Он предупредил, что затягивание решений по бронированию может привести к потере работников, срыву производства и выполнению государственных контрактов, а также сокращению поступлений в бюджет.

Народный депутат Ярослав Железняк также подверг критике предложенный механизм, назвав его новым звеном ручного управления.

"Это же гениальная идея создать "шлагбаум", только теперь на бронировании", – отметил он.

По информации Железняка, проект предусматривает создание Координационного центра из 17 человек, в который должны войти, в частности, представители Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Службы внешней разведки и Национальной полиции.

Без положительной рекомендации центра предприятия не смогут получить статус критически важных или установить квоту бронирования более 50%.

Кроме того, предложенные изменения предполагают сокращение максимальной квоты для предприятий оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100% до 85%, а для предприятий тепло- и водоснабжения и других коммунальных служб – с 75% до 60%.

Федиенко напомнил, что в июле 2026 года парламент уже обращался к правительству из-за подобной инициативы, после чего соответствующее решение было отменено.

Напомним, 13 октября сообщалось, что правительство приняло изменения в правила бронирования военнообязанных. По данным Ярослава Железняка, документ предусматривает пересмотр квот для ряда критических отраслей, однако часть положений еще предстоит доработать.

Автор:
Татьяна Гойденко

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