Депутати вимагають від уряду відмовитися від створення нового Коордцентру з бронювання

Група народних депутатів із усіх парламентських фракцій звернулася до прем'єр-міністра з вимогою відмовитися від створення Координаційного центру з питань бронювання військовозобов'язаних. Парламентарі попереджають, що додаткова ланка погодження може затягувати бронювання працівників оборонної промисловості, енергетики, транспорту та критичної інфраструктури.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення народного депутата Олександра Федієнка.

За його словами, замість створення нового органу держава має перевіряти конкретні підприємства у випадках можливих зловживань і вдосконалювати чинну систему бронювання.

"Якщо під час бронювання є зловживання, потрібно перевіряти конкретні підприємства та законність ухвалених рішень. Якщо чинна система не працює, необхідно вдосконалювати її, а не створювати нові бюрократичні структури", – заявив Федієнко.

Він попередив, що затягування рішень щодо бронювання може призвести до втрати працівників, зриву виробництва та виконання державних контрактів, а також скорочення надходжень до бюджету.

Народний депутат Ярослав Железняк також розкритикував запропонований механізм, назвавши його новою ланкою ручного управління.

"Це ж геніальна ідея створити "шлагбаум", тільки тепер на бронюванні", – зазначив він.

За інформацією Железняка, проєкт передбачає створення Координаційного центру з 17 осіб, до якого мають увійти, зокрема, представники Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки та Національної поліції.

Без позитивної рекомендації центру підприємства не зможуть отримати статус критично важливих або встановити квоту бронювання понад 50%.

Крім того, запропоновані зміни передбачають скорочення максимальної квоти для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зі 100% до 85%, а для підприємств тепло- і водопостачання та інших комунальних служб – із 75% до 60%.

Федієнко нагадав, що у липні 2026 року парламент уже звертався до уряду через схожу ініціативу, після чого відповідне рішення було скасоване.

Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялося, що уряд ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов'язаних. За даними Ярослава Железняка, документ передбачає перегляд квот для низки критичних галузей, однак частину положень ще мають доопрацювати.